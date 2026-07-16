SpaceX виконала 600-й повторний запуск першого ступеня Falcon 9

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Falcon 9
Фото: 24 Канал

Компанія SpaceX подолала черговий рубіж у багаторазовому використанні ракетної техніки. У шестисотий раз вона відправила в космос перший ступінь Falcon 9, який уже літав раніше. Ювілейний старт припав на ніч із 13 на 14 липня. Тоді з інтервалом у вісім годин на орбіту вирушили одразу дві ракети Falcon 9. Про це повідомляє Space.com із посиланням на дані астрофізика Джонатана Макдауелла.

Першою о 21:28 за східним часом стартувала ракета зі стартового комплексу 4 East на базі Космічних сил Ванденберг у Каліфорнії. Вона вивела на розрахункову орбіту 27 супутників Starlink. Наступний пуск відбувся вже 14 липня о 5:10 за східним часом зі стартового майданчика Space Launch Complex 40 (SLC-40) на мисі Канаверал у Флориді. Звідти в космос вирушили ще 27 супутників Starlink.

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Завдяки цим двом місіям загальна кількість активних супутників широкосмугового доступу до інтернету у групуванні Starlink зросла до 10 839 одиниць. Обидва перші ступені успішно повернулися на Землю. Falcon 9 із бортовим номером B1093, запущена з Флориди, здійснила свій 15-й політ. Ступінь B1080 своєю чергою виконав уже 28-му місію.

Наразі рекорд за кількістю повторних запусків одного першого ступеня Falcon 9 становить 36 польотів. Загалом від початку року SpaceX провела 83 пуски ракет цієї родини.

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Такі темпи закономірні для SpaceX. Раніше компанія вже випередила за кількістю виведених на орбіту супутників решту світу за всю історію космонавтики — від першого запуску 1957 року.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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