OnePlus остаточно залишає ринки США та Європи

Бренд OnePlus остаточно згортає діяльність на ринках США та Європи. Про це повідомляє Android Headlines з посиланням на заяву материнської компанії OPPO.

У компанії пояснили, що ухвалили таке рішення після ретельного аналізу поточної ситуації на ринку. Водночас там запевнили, що наявним власникам смартфонів OnePlus не варто хвилюватися. Компанія гарантує, що надасть у повному обсязі всі обіцяні оновлення програмного забезпечення та технічну підтримку.

- Реклама -

Сам бренд не припиняє існування, а лише змінює географічний фокус. Відтак материнська компанія OPPO планує посилити власну присутність у європейському регіоні.

У Європі акцент робитимуть на молоду аудиторію. Головними продуктами для просування стануть лінійки смартфонів OPPO Reno та Find X.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Що ж до американського ринку, то стратегія компанії поки залишається невизначеною. Наразі бренд OPPO там не представлений, а свої подальші плани не розкриває.

Керівництво наголошує, що прагне пропонувати «правильний бренд на правильному ринку». Надалі можлива подальша світова експансія продуктів OPPO у нові регіони.