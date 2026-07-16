Оксана Ферчук очолила Міністерство цифрової трансформації

Верховна Рада внесла кадрові зміни до складу уряду, які торкнулися й Міністерства цифрової трансформації (Мінцифри). Новою міністеркою депутати обрали Оксану Ферчук, яка раніше обіймала посаду заступниці міністра оборони з питань цифрової трансформації. Про це стало відомо з трансляції засідання парламенту на телеканалі «Рада».

До призначення Ферчук обов’язки очільника Мінцифри тимчасово виконував Олександр Борняков. Наразі невідомо, як складеться доля чинної команди відомства після зміни керівництва. Відкритим лишається й питання, чи збережеться команда Михайла Федорова після його відставки з Міноборони.

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Нова міністерка має понад 25 років досвіду в телекомунікаційній та ІТ-галузях. Свою кар’єру вона розпочала в компанії «Український мобільний зв’язок», а згодом працювала в «Телесистемах України» та «АВ Інжиніринг». Упродовж 2008–2016 років Ферчук запускала супутникове телебачення Viasat в Україні, а також розвивала сервіс платного телебачення для «Київстар» у компанії «Віжн ТБ».

Пізніше вона входила до керівництва «Нової пошти» та очолювала майданчик «Закупки.Пром.УА» (Prozorro). Крім того, Ферчук розвивала сервіс електронного документообігу «Вчасно», а протягом 2021–2022 років керувала поштовим оператором Justin.

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До Міністерства оборони вона приєдналася у 2022 році. Там Ферчук координувала впровадження цифрових і логістичних проєктів, зокрема систем LOGFAS та SAP, медичної інформаційної системи Збройних сил України (ЗСУ) і платформи «Коровай». Від липня 2025 року вона обіймала посаду заступниці міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.