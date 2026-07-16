Оксана Ферчук очолила Міністерство цифрової трансформації

Новини
Оксана Ферчук
Фото: Міноборони України

Верховна Рада внесла кадрові зміни до складу уряду, які торкнулися й Міністерства цифрової трансформації (Мінцифри). Новою міністеркою депутати обрали Оксану Ферчук, яка раніше обіймала посаду заступниці міністра оборони з питань цифрової трансформації. Про це стало відомо з трансляції засідання парламенту на телеканалі «Рада».

До призначення Ферчук обов’язки очільника Мінцифри тимчасово виконував Олександр Борняков. Наразі невідомо, як складеться доля чинної команди відомства після зміни керівництва. Відкритим лишається й питання, чи збережеться команда Михайла Федорова після його відставки з Міноборони.

- Реклама -

Нова міністерка має понад 25 років досвіду в телекомунікаційній та ІТ-галузях. Свою кар’єру вона розпочала в компанії «Український мобільний зв’язок», а згодом працювала в «Телесистемах України» та «АВ Інжиніринг». Упродовж 2008–2016 років Ферчук запускала супутникове телебачення Viasat в Україні, а також розвивала сервіс платного телебачення для «Київстар» у компанії «Віжн ТБ».

Пізніше вона входила до керівництва «Нової пошти» та очолювала майданчик «Закупки.Пром.УА» (Prozorro). Крім того, Ферчук розвивала сервіс електронного документообігу «Вчасно», а протягом 2021–2022 років керувала поштовим оператором Justin.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

До Міністерства оборони вона приєдналася у 2022 році. Там Ферчук координувала впровадження цифрових і логістичних проєктів, зокрема систем LOGFAS та SAP, медичної інформаційної системи Збройних сил України (ЗСУ) і платформи «Коровай». Від липня 2025 року вона обіймала посаду заступниці міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

MEGOGO ексклюзивно покаже матчі «Полісся» у кваліфікації Ліги конференцій

MEGOGO ексклюзивно транслюватиме обидва поєдинки другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій «Полісся» — «Копенгаген». Матчі відбудуться 23 і 29 липня.
Новини

Борняков йде з Мінцифри після оновлення уряду

В.о. міністра цифрової трансформації Олександр Борняков йде з Мінцифри. Посадовець планує зосередитися на оборонному проєкті у сфері ШІ.
Новини

AST SpaceMobile переніс запуск сервісу супутникового зв’язку на 2027 рік

Через аварію ракети New Glenn від Blue Origin оператор AST SpaceMobile відклав запуск сервісу на 2027 рік. Наразі він шукає нових партнерів для запусків.
Новини

Вчені знайшли спосіб, як у тисячі разів подовжити роботу квантових світлодіодів для телевізорів

Фізики MIT у тисячі разів подовжили роботу синіх світлодіодів, огорнувши квантові точки акриловою оболонкою. Це подовжить життя QLED-дисплеям.
Новини

OnePlus остаточно залишає ринки США та Європи

OPPO остаточно згортає бренд OnePlus на ринках США та Європи. Наявним власникам смартфонів гарантують усі обіцяні оновлення ПЗ та технічну підтримку.