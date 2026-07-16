MEGOGO ексклюзивно покаже матчі «Полісся» у кваліфікації Ліги конференцій

Медіасервіс MEGOGO ексклюзивно транслюватиме поєдинки житомирського «Полісся» у другому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій УЄФА сезону 2026/2027. Українському клубу протистоятиме один із найтитулованіших данських грандів — «Копенгаген», а обидва матчі — домашній і виїзний — уболівальники зможуть переглянути лише на цій платформі.

Перший поєдинок відбудеться 23 липня о 21:00. Формально господарем буде «Полісся», проте прийме суперника на нейтральному полі — стадіоні «Футбольна арена Кошице» у словацькому місті Кошице. Матч-відповідь заплановано на 29 липня о 20:00 у Копенгагені, на арені «Паркен».

- Реклама -

Для житомирян це двоматчеве протистояння стане одним із ключових етапів сезону. Саме його підсумок визначить, чи продовжить клуб боротьбу за вихід до основного етапу турніру. Зважаючи на формат кваліфікації, права на помилку в команди практично немає, тож кожен матч матиме особливу вагу.

Ексклюзивні права на трансляцію належать MEGOGO як офіційному мовнику єврокубкових турнірів УЄФА в Україні. Переглянути ігри за участі «Полісся» можна на OTT-платформі в межах передплати «Спорт», а також у складі всіх пакетів «MEGOPACK». Крім того, поєдинки транслюватимуться на одному з каналів «MEGOGO Футбол» та у підрозділі «Футбол» розділу «Спорт».

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Перший матч прокоментують Вадим Скічко та Вадим Шевякін. Ще до стартового свистка, о 20:00, глядачів чекає аналітична студія MEGOGO. До ведучого Віталія Кравченка приєднаються ексгравець збірної України, а нині тренер Олександр Головко та футбольний оглядач і коментатор Дмитро Шпірко.

Безпосередньо зі стадіону працюватиме репортер MEGOGO Сергій Лук’яненко. Він інформуватиме глядачів про головні події навколо гри та передаватиме атмосферу зустрічі до, під час і після матчу.

Загалом трансляції «Полісся» на MEGOGO супроводжуватимуть професійні передматчеві студії, оперативна аналітика, експертні розбори та огляди найяскравіших моментів. Українськомовне коментування й післяматчеві підсумки допоможуть глядачам глибше зануритися в атмосферу престижного європейського турніру.

Склад коментаторів, ведучих та експертів на матч-відповідь організатори оголосять згодом. Тож старт єврокубкового сезону для «Полісся» — обидва поєдинки другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій проти «Копенгагена» — варто дивитися ексклюзивно на MEGOGO.