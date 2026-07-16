Google викупила всю електроенергію сонячної станції, яку ще не почали будувати

Google уклала угоду про купівлю всього обсягу електроенергії, яку вироблятиме нова сонячна електростанція Steel River Energy Center в Арканзасі. Після введення комплексу в експлуатацію у 2029 році компанія отримуватиме 100% його генерації. Ідеться про 1,6 ГВт сонячної потужності та 2 ГВт систем накопичення енергії, чого достатньо, щоб забезпечити електрикою 315 тис. будинків.
Попри масштаб угоди, Google не використовуватиме цю електроенергію безпосередньо, а платитиме за неї фіксовану ціну. Компанія й надалі братиме електроенергію з мережі, яка працює на різних джерелах. Серед них — вугільні та атомні електростанції, відновлювані джерела, природний газ і власні генеруючі потужності, зазвичай газові турбіни.
Потужність Steel River Energy Center увійде до енергетичного балансу цієї мережі. Після завершення будівництва проєкт забезпечуватиме 2,45 ГВт сонячної генерації за місткості батарей 2,9 ГВт·год. Два з трьох етапів уже отримали фінансування на $3,5 млрд, причому пріоритет надають сталевим конструкціям і сонячним панелям американського виробництва.
Минулого року Google збільшила споживання електроенергії на 37%, а разом із ним на стільки ж зросли й викиди. Схожу тенденцію продемонстрували Meta та Amazon, адже технологічні гіганти запускають нові центри обробки даних для штучного інтелекту. Значну частину зростання забезпечило викопне паливо, що й потягнуло за собою більші викиди вуглекислого газу.
Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому
Щоб компенсувати споживання «брудної» енергії, великі технологічні компанії укладають партнерські угоди з проєктами у сфері чистої енергетики. Так, Meta раніше викупила всі 200 МВт сонячної електростанції в Техасі. Своєю чергою Amazon придбала проблемний проєкт Sunstone потужністю 1,2 ГВт, який поєднує сонячну електростанцію та системи накопичення енергії в Орегоні.
До сонячної генерації дедалі активніше звертаються й українські гравці. Зокрема, «Київстар» нещодавно придбав шість сонячних електростанцій (СЕС) у Львівській області. Сукупна встановлена потужність цих об’єктів становить 105 МВт, а вартість угоди сягнула 3,6 млрд грн ($80,8 млн).