Google викупила всю електроенергію сонячної станції, яку ще не почали будувати

Новини
Сонячна електростанція

Google уклала угоду про купівлю всього обсягу електроенергії, яку вироблятиме нова сонячна електростанція Steel River Energy Center в Арканзасі. Після введення комплексу в експлуатацію у 2029 році компанія отримуватиме 100% його генерації. Ідеться про 1,6 ГВт сонячної потужності та 2 ГВт систем накопичення енергії, чого достатньо, щоб забезпечити електрикою 315 тис. будинків.

Попри масштаб угоди, Google не використовуватиме цю електроенергію безпосередньо, а платитиме за неї фіксовану ціну. Компанія й надалі братиме електроенергію з мережі, яка працює на різних джерелах. Серед них — вугільні та атомні електростанції, відновлювані джерела, природний газ і власні генеруючі потужності, зазвичай газові турбіни.

- Реклама -

Потужність Steel River Energy Center увійде до енергетичного балансу цієї мережі. Після завершення будівництва проєкт забезпечуватиме 2,45 ГВт сонячної генерації за місткості батарей 2,9 ГВт·год. Два з трьох етапів уже отримали фінансування на $3,5 млрд, причому пріоритет надають сталевим конструкціям і сонячним панелям американського виробництва.

Минулого року Google збільшила споживання електроенергії на 37%, а разом із ним на стільки ж зросли й викиди. Схожу тенденцію продемонстрували Meta та Amazon, адже технологічні гіганти запускають нові центри обробки даних для штучного інтелекту. Значну частину зростання забезпечило викопне паливо, що й потягнуло за собою більші викиди вуглекислого газу.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Щоб компенсувати споживання «брудної» енергії, великі технологічні компанії укладають партнерські угоди з проєктами у сфері чистої енергетики. Так, Meta раніше викупила всі 200 МВт сонячної електростанції в Техасі. Своєю чергою Amazon придбала проблемний проєкт Sunstone потужністю 1,2 ГВт, який поєднує сонячну електростанцію та системи накопичення енергії в Орегоні.

До сонячної генерації дедалі активніше звертаються й українські гравці. Зокрема, «Київстар» нещодавно придбав шість сонячних електростанцій (СЕС) у Львівській області. Сукупна встановлена потужність цих об’єктів становить 105 МВт, а вартість угоди сягнула 3,6 млрд грн ($80,8 млн).

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

MEGOGO ексклюзивно покаже матчі «Полісся» у кваліфікації Ліги конференцій

MEGOGO ексклюзивно транслюватиме обидва поєдинки другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій «Полісся» — «Копенгаген». Матчі відбудуться 23 і 29 липня.
Новини

Борняков йде з Мінцифри після оновлення уряду

В.о. міністра цифрової трансформації Олександр Борняков йде з Мінцифри. Посадовець планує зосередитися на оборонному проєкті у сфері ШІ.
Новини

AST SpaceMobile переніс запуск сервісу супутникового зв’язку на 2027 рік

Через аварію ракети New Glenn від Blue Origin оператор AST SpaceMobile відклав запуск сервісу на 2027 рік. Наразі він шукає нових партнерів для запусків.
Новини

Вчені знайшли спосіб, як у тисячі разів подовжити роботу квантових світлодіодів для телевізорів

Фізики MIT у тисячі разів подовжили роботу синіх світлодіодів, огорнувши квантові точки акриловою оболонкою. Це подовжить життя QLED-дисплеям.
Новини

Оксана Ферчук очолила Міністерство цифрової трансформації

Верховна Рада призначила новою очільницею Мінцифри Оксану Ферчук. Упродовж 2008–2016 років вона запускала супутникове телебачення Viasat в Україні