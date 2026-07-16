Google викупила всю електроенергію сонячної станції, яку ще не почали будувати

Google уклала угоду про купівлю всього обсягу електроенергії, яку вироблятиме нова сонячна електростанція Steel River Energy Center в Арканзасі. Після введення комплексу в експлуатацію у 2029 році компанія отримуватиме 100% його генерації. Ідеться про 1,6 ГВт сонячної потужності та 2 ГВт систем накопичення енергії, чого достатньо, щоб забезпечити електрикою 315 тис. будинків.

Попри масштаб угоди, Google не використовуватиме цю електроенергію безпосередньо, а платитиме за неї фіксовану ціну. Компанія й надалі братиме електроенергію з мережі, яка працює на різних джерелах. Серед них — вугільні та атомні електростанції, відновлювані джерела, природний газ і власні генеруючі потужності, зазвичай газові турбіни.

- Реклама -

Потужність Steel River Energy Center увійде до енергетичного балансу цієї мережі. Після завершення будівництва проєкт забезпечуватиме 2,45 ГВт сонячної генерації за місткості батарей 2,9 ГВт·год. Два з трьох етапів уже отримали фінансування на $3,5 млрд, причому пріоритет надають сталевим конструкціям і сонячним панелям американського виробництва.

Минулого року Google збільшила споживання електроенергії на 37%, а разом із ним на стільки ж зросли й викиди. Схожу тенденцію продемонстрували Meta та Amazon, адже технологічні гіганти запускають нові центри обробки даних для штучного інтелекту. Значну частину зростання забезпечило викопне паливо, що й потягнуло за собою більші викиди вуглекислого газу.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Щоб компенсувати споживання «брудної» енергії, великі технологічні компанії укладають партнерські угоди з проєктами у сфері чистої енергетики. Так, Meta раніше викупила всі 200 МВт сонячної електростанції в Техасі. Своєю чергою Amazon придбала проблемний проєкт Sunstone потужністю 1,2 ГВт, який поєднує сонячну електростанцію та системи накопичення енергії в Орегоні.

До сонячної генерації дедалі активніше звертаються й українські гравці. Зокрема, «Київстар» нещодавно придбав шість сонячних електростанцій (СЕС) у Львівській області. Сукупна встановлена потужність цих об’єктів становить 105 МВт, а вартість угоди сягнула 3,6 млрд грн ($80,8 млн).