Google Play видалив російські застосунки VK, «Макс» та «Одноклассники»

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ВКонтакте / vk.com

Застосунки VK та месенджер «Макс» стали недоступними для завантаження в магазині Google Play на пристроях з Android. Згодом із каталогу зникли також «Одноклассники», «Дзен» і поштовий сервіс Mail.ru. У VK запевнили, що вже встановлені версії застосунків працюють без обмежень.

Повний перелік додатків VK, що видалили з Google Play:

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  • «ВКонтакте»;
  • «Почта Mail»;
  • «Облако Mail»;
  • «Дзен»;
  • «Одноклассники»;
  • «VK Музыка»;
  • «VK Мессенджер» и «VK Звонки»;
  • «VK Видео» и «VK Видео Live»;
  • «VK Знакомства»;
  • VK Play;
  • VK WorkSpace;
  • «VK Почта»;
  • «Юла»;
  • «Маруся».

У компанії пояснили, що завантажити продукти можна через альтернативні магазини для Android. Ідеться, зокрема, про RuStore, Huawei AppGallery, Samsung Galaxy Store, Xiaomi GetApps та інші майданчики. Водночас у VK наголосили, що власники пристроїв і надалі отримуватимуть push-сповіщення про повідомлення, дзвінки та інші події.

Застосунки видалили з Google Play через кілька тижнів після того, як Apple прибрала сервіси VK зі свого магазину App Store. Це сталося наприкінці червня.

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Зазначимо, що інтернет-холдинг VK також оголосив про продаж 100% магазину застосунків RuStore генеральному директору компанії-розробника Дмитру Панкрушеву. Фінансових умов угоди сторони не розкрили.

Про продаж повідомили невдовзі після того, як Євросоюз затвердив новий пакет санкцій проти Росії. Під обмеження потрапили 11 фізичних і п’ять юридичних осіб, серед яких VK та компанія-розробник месенджера «Макс».

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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