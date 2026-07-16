Застосунки VK та месенджер «Макс» стали недоступними для завантаження в магазині Google Play на пристроях з Android. Згодом із каталогу зникли також «Одноклассники», «Дзен» і поштовий сервіс Mail.ru. У VK запевнили, що вже встановлені версії застосунків працюють без обмежень.

Повний перелік додатків VK, що видалили з Google Play:

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«ВКонтакте»;

«Почта Mail»;

«Облако Mail»;

«Дзен»;

«Одноклассники»;

«VK Музыка»;

«VK Мессенджер» и «VK Звонки»;

«VK Видео» и «VK Видео Live»;

«VK Знакомства»;

VK Play;

VK WorkSpace;

«VK Почта»;

«Юла»;

«Маруся».

У компанії пояснили, що завантажити продукти можна через альтернативні магазини для Android. Ідеться, зокрема, про RuStore, Huawei AppGallery, Samsung Galaxy Store, Xiaomi GetApps та інші майданчики. Водночас у VK наголосили, що власники пристроїв і надалі отримуватимуть push-сповіщення про повідомлення, дзвінки та інші події.

Застосунки видалили з Google Play через кілька тижнів після того, як Apple прибрала сервіси VK зі свого магазину App Store. Це сталося наприкінці червня.

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Зазначимо, що інтернет-холдинг VK також оголосив про продаж 100% магазину застосунків RuStore генеральному директору компанії-розробника Дмитру Панкрушеву. Фінансових умов угоди сторони не розкрили.

Про продаж повідомили невдовзі після того, як Євросоюз затвердив новий пакет санкцій проти Росії. Під обмеження потрапили 11 фізичних і п’ять юридичних осіб, серед яких VK та компанія-розробник месенджера «Макс».