Застосунки VK та месенджер «Макс» стали недоступними для завантаження в магазині Google Play на пристроях з Android. Згодом із каталогу зникли також «Одноклассники», «Дзен» і поштовий сервіс Mail.ru. У VK запевнили, що вже встановлені версії застосунків працюють без обмежень.
Повний перелік додатків VK, що видалили з Google Play:
- «ВКонтакте»;
- «Почта Mail»;
- «Облако Mail»;
- «Дзен»;
- «Одноклассники»;
- «VK Музыка»;
- «VK Мессенджер» и «VK Звонки»;
- «VK Видео» и «VK Видео Live»;
- «VK Знакомства»;
- VK Play;
- VK WorkSpace;
- «VK Почта»;
- «Юла»;
- «Маруся».
У компанії пояснили, що завантажити продукти можна через альтернативні магазини для Android. Ідеться, зокрема, про RuStore, Huawei AppGallery, Samsung Galaxy Store, Xiaomi GetApps та інші майданчики. Водночас у VK наголосили, що власники пристроїв і надалі отримуватимуть push-сповіщення про повідомлення, дзвінки та інші події.
Застосунки видалили з Google Play через кілька тижнів після того, як Apple прибрала сервіси VK зі свого магазину App Store. Це сталося наприкінці червня.
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Зазначимо, що інтернет-холдинг VK також оголосив про продаж 100% магазину застосунків RuStore генеральному директору компанії-розробника Дмитру Панкрушеву. Фінансових умов угоди сторони не розкрили.
Про продаж повідомили невдовзі після того, як Євросоюз затвердив новий пакет санкцій проти Росії. Під обмеження потрапили 11 фізичних і п’ять юридичних осіб, серед яких VK та компанія-розробник месенджера «Макс».