Домашній інтернет у Росії дорожчає рекордними темпами

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Стоимость интернета

У Росії пришвидшилися темпи зростання тарифів на домашній інтернет. У першому півріччі 2026 року вони підвищилися на 10–20% залежно від регіону, оператора та методики розрахунку. Для порівняння, за весь 2025 рік тарифи зросли лише на 5–7%. Про це пише газета «Известия».

За даними «ТМТ Консалтинг», у першому півріччі тарифи на домашній інтернет у Росії зросли на 8–10% порівняно з кінцем 2025 року. Вартість послуг широкосмугового доступу (ШСД) підвищили як великі оператори, так і невеликі регіональні компанії. Зокрема, «Ростелеком» підвищив ціну на частину тарифів приблизно на 60 руб. (близько $0,8 за курсом ЦБ РФ на 16 липня). Найбільший незалежний провайдер «Ер-Телеком Холдинг» підняв вартість приблизно на 100 руб. (близько $1,3).

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У «Ростелекомі» пояснили індексацію вартості частини архівних тарифів зміною собівартості послуг, яка в середньому по країні зросла приблизно на 50 руб.

Прискорення зафіксували й інші гравці ринку. Згідно з даними АТ «ЕСК», у першому півріччі зростання прискорилося до 10–12% проти 5–7% у другій половині 2025 року. Одним із чинників у компанії вважають більше навантаження на фіксовані мережі. Воно виникло через дії операторів мобільного зв’язку в межах політики безпеки. Певну роль відіграло й підвищення тарифів на доступ до комунікацій з боку організацій — власників цієї інфраструктури.

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Своєю чергою партнер Comnews Research Леонід Конік звернув увагу на ще одну тенденцію. За його словами, крім збільшення абонентської плати, окремі провайдери почали вводити плату за під’єднання, яке раніше було безплатним. За його оцінками, за останні пів року тарифи на домашній інтернет зросли в середньому по країні на 20%.

Водночас експерт наголосив, що ситуація неоднорідна. «Але важливо зазначити, що в усіх містах залишаються невеликі провайдери, які підвищують ціни набагато скромніше, і у них, як і раніше, можна отримати базову послугу доступу за 400–600 рублів на місяць», — зазначив він. За словами Коніка, ще півроку-рік тому вартість домашнього інтернету, принаймні в європейській частині Росії, становила 400–500 руб. на місяць.

У «МегаФоні» подорожчання пояснили істотним збільшенням сукупної вартості володіння інфраструктурою. Серед ключових чинників у компанії назвали зростання цін на обладнання та підвищення орендних платежів. До цього переліку додали й вищі тарифи на електроенергію та збільшення витрат на фонд оплати праці.

Оператори не виключають, що подорожчання триватиме. «У другому півріччі очікуємо додаткове зростання ще на 12–15% через дії власників інфраструктури. Якщо ФАС як регулятор економічних відносин не зверне уваги на апетити базових монополій, уникнути індексації тарифів не вдасться», — прогнозує генеральний директор АТ «ЕСК» Алхас Мірзабеков.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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