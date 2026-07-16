Борняков йде з Мінцифри після оновлення уряду

Виконувач обов’язків міністра цифрової трансформації Олександр Борняков залишає Міністерство цифрової трансформації (Мінцифри). Про це він написав у власному Telegram-каналі.

За словами Борнякова, він завершує свій шлях у міністерстві, яке докорінно змінило уявлення про державний продукт. Посадовець нагадав, що 2019 року Михайло Федоров запросив його до команди заступником. Метою було побудувати найкращі у світі умови для технологічного бізнесу. Відтак команда створювала цю систему з чистого аркуша, без готових рішень та інструкцій.

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Свою подальшу діяльність Борняков планує пов’язати з оборонним напрямом. У коментарі виданню dev.ua він розповів, що переходить до оборонного проєкту у сфері штучного інтелекту. Щоправда, назву проєкту він поки не розкриває, оскільки вона перебуває під угодою про нерозголошення (NDA).

За час роботи в Мінцифри Борняков курував кілька ключових ініціатив. Зокрема, це Дія.City — правовий простір, у якому працюють понад 4 500 резидентів і 187 000 ІТ-спеціалістів. Сумарні податкові надходження від нього перевищили 93 млрд грн. Крім того, під його опікою розвивалися оборонний маркетплейс Brave1, Український фонд стартапів та напрям штучного інтелекту. Серед знакових продуктів — застосунок Дія.AI, яким уже користуються 4 млн людей.

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Відхід Борнякова стався на тлі оновлення уряду. Сьогодні призначено новий склад Кабінету міністрів. Міністерство цифрової трансформації очолила Оксана Ферчук. До цього призначення вона обіймала посаду заступниці міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.