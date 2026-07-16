AST SpaceMobile переніс запуск сервісу супутникового зв’язку на 2027 рік

Супутниковий оператор мобільного зв’язку AST SpaceMobile переніс початок комерційних послуг на 2027 рік. Водночас компанія планує укласти нові партнерства або здійснити поглинання, щоб посилити можливості з виведення супутників на орбіту після аварії ракети Blue Origin. Про це пише PCMag.

Спершу AST SpaceMobile мала намір запустити обслуговування наприкінці 2026 року, однак тепер відсунула цей термін на рік. Відповідну заяву компанія оприлюднила в документах для біржового регулятора. Раніше вона розраховувала, що Blue Origin допоможе розгорнути 45 супутників BlueBird ще до кінця цього року. Це відкрило б шлях до обслуговування абонентів наземних операторів AT&T та Verizon.

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Плани зруйнував вибух ракети New Glenn. Через нього виведення близько 45 апаратів BlueBird на орбіту перенесли на початок 2027 року. Попри серйозну аварію, Blue Origin розраховує відновити польоти New Glenn до кінця року.

Фото: AST SpaceMobile

Тим часом AST SpaceMobile вивела на орбіту три власні апарати BlueBird за допомогою ракети SpaceX Falcon 9. Ще три супутники стартують носієм тієї ж моделі в першій половині серпня. Цього замало — угруповання оператора налічуватиме лише 13 апаратів. Тому компанія шукає нового партнера, не обмежуючись Blue Origin і SpaceX.

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Щоб профінансувати ці плани, AST SpaceMobile залучає 1 млрд доларів через розміщення конвертованих облігацій. Ці кошти підуть на розширення ініціатив зростання та додатковий доступ до орбіти для стільникового зв’язку. Сюди входять партнерства та поглинання, які поглиблять вертикальну інтеграцію бізнесу й знизять залежність від сторонніх постачальників пускових послуг.

Поки що незрозуміло, у кого саме компанія може інвестувати, зважаючи на обмежене коло постачальників. За однією з версій, ідеться про United Launch Alliance. Утім у самій заяві компанія наголошує, що наразі не має жодних домовленостей чи угод щодо подібних стратегічних кроків. На кінець червня, як зазначено в документах, вона мала 2,7 млрд доларів грошових коштів.