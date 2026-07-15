ЄС дозволив незнімні батареї у смартгодинниках, смартокулярах і фітнес-трекерах

Новини
Smart Watch / Смарт часы

Європейська комісія скоригувала регламент про акумулятори й вивела низку носимих пристроїв, зокрема годинники Apple Watch, з-під вимоги, що зобов’язує виробників забезпечувати можливість самостійної заміни батареї користувачем. Про це повідомляє 9to5Mac з посиланням на Politico.

Виняток охоплює смартгодинники, смартокуляри, фітнес-трекери та інші компактні носимі гаджети. Він поширюється на вироби, у яких доступ до батареї здатний погіршити безпеку, довговічність чи захист від води. Так само під виняток підпадають пристрої, чиї герметичні корпуси й малі розміри не дозволяють користувачу безпечно замінити батарею самотужки.

- Реклама -

Попри схвалення Європейською комісією, документ ще має пройти перевірку в Європейському парламенті та Раді Європейського Союзу (ЄС). Якщо жоден із цих органів не висуне заперечень, регламент набере чинності через 20 днів після публікації в «Офіційному віснику Європейського Союзу» (Official Journal of the European Union).

Перегляд норм відбувся після критики з боку представників США. Вони заявляли, що чинні вимоги ускладнювали вихід на європейський ринок нових «розумних» окулярів Meta. Водночас у Європейській комісії наголосили, що зміни стали підсумком громадських консультацій зі споживчими організаціями, учасниками галузі та державами ЄС. За словами представника комісії, ухвалений виняток спрямований на безпеку товарів і не пов’язаний із жодним окремим пристроєм чи виробником.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Схожі послаблення торкнуться і смартфонів. Раніше ми писали, що з лютого 2027 року ЄС дозволить незнімні акумулятори в телефонах за трьох умов — збереження 83% місткості після 500 циклів, щонайменше 80% після 1000 циклів і клас захисту IP67.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

Unicode показав дев’ять нових емодзі — серед них «тріснуте обличчя» та огірок

Напередодні Всесвітнього дня емодзі Unicode представив дев'ять нових зображень. До набору увійдуть «тріснуте обличчя», метеор, метелик-монарх, огірок та інше.
Новини

Spotify дозволив у безплатному тарифі створювати дитячі акаунти з контролем контенту

15 липня Spotify розширив керовані дитячі акаунти на безплатний тариф. Батьки зможуть обмежувати окремих виконавців і треки з дорослим контентом.
Новини

LG Channels подолала позначку у 5000 FAST-каналів

Бібліотека сервісу LG Channels перевищила 5000 безплатних FAST-каналів. Після запуску в Польщі платформа стала доступною у 37 країнах світу.
Новини

Британія може поширити ліцензійний збір BBC на користувачів стримінгу

Міністерка культури Ліза Ненді підтримала поширення збору BBC на користувачів стримінгу. Прямий збір із платформ уряд відкидає через ризик відтоку інвестицій.
Новини

Документальна стрічка про «Океан Ельзи» з’явилася на Netflix

Фільм «Океан Ельзи: Спостереження Шторму» від SWEET.TV Originals вийшов на Netflix. Раніше стрічку показали в кінотеатрах 17 країн світу.