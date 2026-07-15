ЄС дозволив незнімні батареї у смартгодинниках, смартокулярах і фітнес-трекерах

Європейська комісія скоригувала регламент про акумулятори й вивела низку носимих пристроїв, зокрема годинники Apple Watch, з-під вимоги, що зобов’язує виробників забезпечувати можливість самостійної заміни батареї користувачем. Про це повідомляє 9to5Mac з посиланням на Politico.

Виняток охоплює смартгодинники, смартокуляри, фітнес-трекери та інші компактні носимі гаджети. Він поширюється на вироби, у яких доступ до батареї здатний погіршити безпеку, довговічність чи захист від води. Так само під виняток підпадають пристрої, чиї герметичні корпуси й малі розміри не дозволяють користувачу безпечно замінити батарею самотужки.

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Попри схвалення Європейською комісією, документ ще має пройти перевірку в Європейському парламенті та Раді Європейського Союзу (ЄС). Якщо жоден із цих органів не висуне заперечень, регламент набере чинності через 20 днів після публікації в «Офіційному віснику Європейського Союзу» (Official Journal of the European Union).

Перегляд норм відбувся після критики з боку представників США. Вони заявляли, що чинні вимоги ускладнювали вихід на європейський ринок нових «розумних» окулярів Meta. Водночас у Європейській комісії наголосили, що зміни стали підсумком громадських консультацій зі споживчими організаціями, учасниками галузі та державами ЄС. За словами представника комісії, ухвалений виняток спрямований на безпеку товарів і не пов’язаний із жодним окремим пристроєм чи виробником.

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Схожі послаблення торкнуться і смартфонів. Раніше ми писали, що з лютого 2027 року ЄС дозволить незнімні акумулятори в телефонах за трьох умов — збереження 83% місткості після 500 циклів, щонайменше 80% після 1000 циклів і клас захисту IP67.