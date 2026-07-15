Unicode показав дев’ять нових емодзі — серед них «тріснуте обличчя» та огірок

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Нові емодзі

Всесвітній день емодзі щороку припадає на 17 липня. Напередодні цієї дати голова підкомітету з емодзі в консорціумі Unicode (Unicode Consortium) Дженніфер Деніел представила дев’ять нових зображень. Вони поповнять офіційний набір навесні наступного року.

Найпомітнішим із новачків, вочевидь, стало «тріснуте обличчя». Це усміхнений смайлик, який ось-ось розсиплеться, а тому натякає на фасад позитиву, за яким ховається щось недобре.

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Ще одне поповнення — смайлик із метеором. Щоправда, в ілюстрації Unicode він більше нагадує охоплену вогнем фрикадельку. Деніел окремо наголосила, що його не варто плутати з «Кометою», яка з’явилася в наборі раніше.

Нові емодзі

Логічну пару серед нових емодзі утворюють «Метелик» і «Сачок». Перший зображує метелика-монарха, який доповнює вже наявного метелика Морфо. Морфо закріпився в Instagram як символ прекрасного. Натомість метелик-монарх, за версією Unicode, додає інший пласт значень і передає наратив про стійкість поколінь, витривалість та глибоку родову пам’ять.

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Список новинок цим не вичерпується. Зокрема, до нього також увійшли два зображення рук із великими пальцями, спрямованими вліво та вправо, а також картинки маяка, гумки для стирання та солоного огірка.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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