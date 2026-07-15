Stripe та Advent International хочуть купити PayPal за $53 млрд

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PayPal
Фото: Shutterstock

Платіжна компанія Stripe разом з інвестиційним фондом Advent International у липні висунули спільну пропозицію придбати платіжний сервіс PayPal за $53 млрд. За кожну акцію вони готові заплатити $60,5, пише Reuters.

Пропозицію забезпечено зобов’язаннями банків профінансувати угоду на суму близько $50 млрд. Запропонована ціна передбачає премію приблизно 28% до вартості акцій PayPal на момент закриття торгів у вівторок.

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Наразі перемовини мають конфіденційний характер. Ініціативу щодо купівлі PayPal висунули ще на початку квітня, втім Stripe й Advent досі не отримали відповіді від платіжного сервісу. Найближчими тижнями вони мають намір активізувати переговори.

Якщо сторони дійдуть згоди, Stripe та Advent планують розділити частки в PayPal порівну, а не дробити компанію на окремі підрозділи.

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PayPal, заснована наприкінці 1990-х років, стала одним із піонерів у сфері цифрових платежів. Згодом компанія зіткнулася з дедалі жорсткішою конкуренцією. Споживачі почали активніше користуватися альтернативними способами оплати, а Apple Pay і Google Pay взялися відвойовувати частку ринку.

Останніми роками PayPal намагалася подолати уповільнення темпів зростання і посилення конкуренції в секторі цифрових платежів. Через це компанія втратила значну частину своєї ринкової вартості. Якщо 2021 року її капіталізація сягала близько $360 млрд, то 2026-го вона становить лише $36 млрд. За останні 12 місяців PayPal втратила понад 40% ринкової вартості.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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