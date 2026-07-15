Spotify запустив ШІ-асистента, що вмикає музику й відповідає на запити голосом

Spotify представив бета-функцію Talk to Spotify. Вона дає змогу голосом або текстом вмикати музику й керувати відтворенням просто на смартфоні. Зокрема, користувач може складати плейлисти за описом, додавати треки до черги, дізнаватися подробиці про виконавців і навіть переглядати власну історію прослуховувань.

Наразі функція працює лише англійською мовою і доступна виключно передплатникам Premium віком від 18 років. Компанія розгортає її поступово, починаючи зі США, Ірландії та Швеції, на пристроях iOS і Android. Оскільки це бета-версія, робота асистента поки що може бути не завжди бездоганною, проте, як зазначає Spotify, відгуки користувачів допоможуть удосконалити продукт.

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Активувати Talk to Spotify можна із розділів Home та Now Playing. Для цього достатньо натиснути кнопку мікрофона в полі пошуку, а потім промовити або написати запит. Далі користувач веде із застосунком повноцінний діалог, щоб обрати, що послухати. Наприклад, можна сказати «увімкни виконавців, яких я раніше не слухав», а потім одразу уточнити «додай Bad Bunny» або попросити зробити добірку енергійнішою.

Now you can talk to Spotify

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Керування не обмежується вибором музики. Якщо трек уже грає, голосовою командою пісню можна зберегти, додати до черги відтворення чи підписатися на виконавця. Відтак сервісом можна повноцінно керувати, не відриваючись від прослуховування.

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Водночас Spotify перетворив цей інтерфейс на своєрідний музичний довідник. З вікна Now Playing користувач може дізнатися, коли вийшов альбом, до якого жанру належить запис або що надихнуло артиста на реліз. Ті самі механізми працюють із подкастами й аудіокнигами. Сервіс обіцяє розповідати про гостей випусків, авторів та пов’язані історії, не виводячи людину із застосунку. Щоправда, компанія не уточнює, як уникатиме галюцинацій штучного інтелекту і чи надаватиме асистент посилання для перевірки фактів, як це роблять інші сучасні чатботи.

Окремо виділяються запити про власне прослуховування. Talk to Spotify вміє відповідати на запитання на кшталт «коли я вперше слухав цю пісню?» або «які жанри мені подобалися останнім часом?». Отже, асистент здатний аналізувати персональні музичні вподобання конкретного користувача.

Технологію Spotify детально не розкрив. Проте у компанії підтвердили, що застосовують поєднання власних розробок і моделей від кількох сторонніх постачальників. Вибір залежить від того, що краще підходить для конкретного завдання. Нова функція продовжує курс компанії на розмовні можливості. Раніше Spotify вже запустив AI DJ, який говорить синтезованим голосом. Компанія також представила інструменти для створення плейлистів за текстовими підказками та інтеграцію зі сторонніми чатботами, зокрема ChatGPT. Talk to Spotify розширює ці можливості за межі AI DJ. Тепер спілкуватися із застосунком можна на головному екрані та під час відтворення.

Now you can talk to Spotify:

🎧 It plays what you want

🎧 It adds what you want

🎧 It even answers what you’re curious about



What’s the first thing you’d say? pic.twitter.com/uKajUFpA1G — Spotify (@Spotify) July 14, 2026

Spotify не перший на цьому ринку. Так, Amazon давно пропонує голосове керування через Alexa, а YouTube Music і Deezer теж експериментували з пошуком та рекомендаціями природною мовою. Різниця полягає в тому, що Spotify вбудовує асистента прямо в основний екран прослуховування. До того ж база у сервісу значна. За підсумками першого кварталу 2025 року компанія мала 678 млн активних користувачів на місяць і 268 млн передплатників Premium.

Якщо тестування пройде успішно, наступним етапом майже напевно стане розширення на інші країни та мови. Голосовий інтерфейс давно назрів для застосунку, яким багато хто користується на ходу та із заблокованим екраном.

Утім, розмовний асистент — не єдиний напрям, у якому Spotify робить ставку на штучний інтелект. Раніше сервіс разом із Universal Music Group уклав угоду, яка відкриє фанатам можливість створювати кавери та ремікси за допомогою ШІ. Інструмент запрацює як платне доповнення до підписки Premium, а музиканти отримуватимуть винагороду за кожне використання їхніх творів.