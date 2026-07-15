Spotify дозволив у безплатному тарифі створювати дитячі акаунти з контролем контенту

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Spotify

15 липня Spotify розширив доступ до функції керованих акаунтів (Managed Accounts) на безплатний тариф. Раніше ця опція давала батькам змогу контролювати, що слухають діти, лише в передплаті Spotify Premium. Її представили ще у 2024 році.

На старті керовані акаунти в безплатному тарифі доступні у США, Великій Британії, Австралії, Франції, Німеччині, Нідерландах та низці інших країн. В Україні функцію поки не запустили. Втім, в анонсі пообіцяли невдовзі розширити оновлення на більшу кількість країн, зокрема європейських.

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Керовані акаунти дають батькам змогу закривати дітям доступ до окремих виконавців і пісень. За замовчуванням дітям недоступна музика з позначкою Explicit — так позначають треки з нецензурною лексикою, контентом для дорослих чи відвертими темами. Крім того, для дитячих профілів вимкнено відтворення відео та обмежено інтерактивні функції, зокрема повідомлення.

Такий формат дає батькам змогу тонше налаштувати музику для дитини без переходу на суворіший застосунок Spotify Kids. Дитячі акаунти залишаються окремими. Тому музичні вподобання дітей не впливають на алгоритми рекомендацій для батьків і не потрапляють до їхньої річної статистики Spotify Wrapped. Водночас діти зберігають свободу дій — вони можуть додавати треки до обраного, створювати власні плейлисти та отримувати персональні рекомендації.

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Щоб створити керований акаунт, власникам тарифу Family Plan потрібно відкрити застосунок. Далі в налаштуваннях слід обрати опції «Додати учасника» та «Додати слухача віком до 13 років» (або інший вік). Відтак сервіс запропонує налаштувати дитячий профіль — вибрати ім’я та встановити параметри контенту. Ці налаштування батьки можуть змінювати будь-коли.

Раніше Spotify представив бета-функцію Talk to Spotify. Вона дає змогу вмикати музику й керувати відтворенням на смартфоні голосом або текстом.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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