SpaceX представила термінал Starlink V5 — швидший, легший та вдвічі економніший

SpaceX представила супутниковий термінал Starlink V5 нового покоління. Пристрій став компактнішим і легшим за попередню модель, а також помітно скоротив енергоспоживання. Наразі комплект доступний лише покупцям у США, тоді як міжнародні продажі стартують згодом.

Новинка забезпечує швидкість вхідного з’єднання понад 375 Мбіт/с. Фактичні показники залежать від завантаженості мережі, місцеперебування, погоди та тарифного плану. Середнє енергоспоживання становить лише 35–50 Вт, тобто приблизно на 50% менше, ніж у терміналі V4.

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Помітних змін зазнала й антена. Вона стала на 35% компактнішою, а її маса зменшилася на 62% — до 1,1 кг. Завдяки цьому обладнання простіше встановлювати на дахах та в інших місцях. Легша конструкція також робить комплект придатнішим для автономних систем і живлення від батарей.

Here's a size comparison of SpaceX's new @Starlink V5 dish, the V4 dish, and the Mini dish.



The new V5 dish is almost as small as the Mini dish, while being 50% more power efficient, 48% smaller (by area) and 62% lighter than the larger V4 dish. https://t.co/ZF4TFWPONe pic.twitter.com/R3g6ktF0ze — Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) July 15, 2026

Водночас низка характеристик перейшла з попереднього покоління без змін. Термінал зберіг кут огляду 110°, підтримку програмної ручної орієнтації, захист корпусу за стандартом IP67 та функцію підігріву, що розтоплює сніг зі швидкістю до 40 мм на годину. При цьому допустима швидкість вітру зросла суттєво — з понад 97 км/год у моделі V4 до 265 км/год. Змінилося й розташування світлодіодного індикатора стану, який тепер вбудований безпосередньо в антену, а не в маршрутизатор, як раніше.

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До комплекту входить компактний маршрутизатор Router Mini з підтримкою Wi-Fi 6. Він працює у дводіапазонній мережі 2×2 MU-MIMO, має два гігабітні порти Ethernet RJ45 та охоплює зону покриття до 204 м². Пристрій підтримує підключення до 235 гаджетів і сумісний із Mesh-мережею на базі маршрутизаторів Starlink Gen 2, Gen 3, Router Mini та Starlink Mini.

Крім антени й маршрутизатора, покупець отримує 15-метровий кабель Starlink, двометровий кабель Ethernet, півтораметровий кабель живлення, блок живлення, адаптер для кріплення на трубу, підставку для Router Mini та складну опору для антени.

Раніше ми повідомляли, що SpaceX працює над версією Starlink Mini із вбудованим акумулятором. Ішлося про можливу окрему модифікацію портативної антени з автономним живленням.