Поліція Лос-Анджелеса відмовилася від розумних дорожніх камер Flock через масові помилки

Департамент поліції Лос-Анджелеса достроково розриває контракт з компанією Flock. Її камери автоматичного розпізнавання номерних знаків (Automatic License Plate Recognition, ALPR) лише за два місяці помилково спрямували правоохоронців проти 161 невинного водія. Про це повідомляє 404 Media.

Камери Flock широко застосовують у США, щоб автоматично зчитувати номери. Рішення розірвати співпрацю поліція ухвалила після аудиту цієї системи. Перевірка показала, що впродовж двох місяців правоохоронці зупиняли водіїв, чиї авто система хибно позначала як викрадені.

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Такі помилкові зупинки виникали тому, що номери потрапляли до так званого «гарячого списку» ALPR. Про це йдеться у звіті Управління генерального інспектора поліції Лос-Анджелеса. Щойно номер опиняється в цій базі, система автоматично сповіщає поліцію про появу авто перед камерою і спонукає правоохоронців до дій.

«Протягом періоду перевірки офіцери визнали 161 сповіщення точним збігом номерних знаків. Проте подальші розслідування виявили, що транспортні засоби не були викрадені. Крім створення незручностей для власників транспортних засобів, ці неточності можуть порушувати принципи особистої свободи, підривати довіру громадськості та потенційно створити суттєві проблеми щодо юридичної та фінансової відповідальності», — йдеться у документі.

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Небезпека таких помилок криється в тому, як поліція реагує на сигнал. Коли авто перебуває у «гарячому списку», департамент зазвичай трактує ситуацію як зупинку підвищеного ризику. Це означає виклик підкріплення, повітряної підтримки та керівництва, а також наказ водієві вийти з машини. Відтак звичайна зупинка за проїзд на червоне світло чи перевищення швидкості може перерости в конфронтацію. Правила зобов’язують офіцерів перевіряти точність сповіщень ALPR, однак на практиці ті часто цього не роблять.

Попри збої система дала й корисні результати. За той самий період вона допомогла повернути 337 викрадених авто та здійснити 74 правомірні арешти. Водночас чимало помилок спричинили застарілі дані про вже повернуті автомобілі, а також неузгодженість між різними підрозділами поліції.

З огляду на це інспектор порадив призупинити встановлення нових камер ALPR і виконання пов’язаних контрактів. За його словами, робити це варто доти, доки не з’ясують громадську думку й не переоцінять ширше постачальників та практики обробки даних. Крім того, він закликав посилити нагляд за доступом до даних системи.

У Flock сподіваються повернути співпрацю. «Ми впевнені, що завдяки невпинним переговорам з поліцією Лос-Анджелеса ми зможемо прояснити поточні помилкові уявлення, які призвели до невтішної паузи в п’ятницю. Ми сподіваємося незабаром відновити наше успішне партнерство з департаментом», — йдеться в заяві компанії, яку наводить Gizmodo.

Проблема виходить за межі Лос-Анджелеса. Різні видання описують випадки, коли через помилки Flock людей надовго затримували під вартою або тижнями стежили за їхніми авто. Зокрема, редактор автомобільного сайту The Drive Джоел Федер розповів, як його машину кілька днів відстежували, а потім водія зупинила поліція Міннесоти. Причиною став номерний знак, який у базі значився як номер авто, викраденого в Каліфорнії. Ще про один випадок пише видання MotorBiscuit. Жінку на тринадцять днів ув’язнили, бо її чорний Dodge Durango помилково пов’язали зі смертельною аварією.

Скандали з дорожніми камерами у США трапляються не вперше. Раніше з’ясувалося, що частина з них приховано збирає дані про смартфони та інші гаджети.