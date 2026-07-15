LG Channels подолала позначку у 5000 FAST-каналів

Глобальна бібліотека сервісу LG Channels перевищила 5000 безплатних телеканалів із рекламною монетизацією (FAST). Про таке досягнення компанія LG Electronics оголосила одразу після запуску платформи в Польщі. Завдяки цьому сервіс став доступний у 37 країнах.

Свій шлях LG Channels розпочала ще у 2015 році. Відтоді проєкт поступово перетворився з простого попередньо встановленого застосунку на міжнародну екосистему розповсюдження контенту. Наразі сервіс охоплює Північну Америку, Європу, Латинську Америку, Близький Схід та Азію. Глядачам платформа пропонує гнучку сітку мовлення, до якої входять регіональні телеканали в прямому ефірі, кінофільми, спортивні трансляції та лайфстайл-шоу.

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Разом із розширенням географії LG Channels фіксує помітне зростання залученості аудиторії. Так, за підсумками 2025 року середньомісячна кількість активних користувачів (MAU) у світі збільшилася на 30% порівняно з попереднім роком. Водночас сукупний час перегляду за той самий період зріс більш ніж на 45%.

У LG наголошують, що розширення контенту супроводжується технологічним удосконаленням платформи. Зокрема, компанія інвестує в оптимізацію програмного забезпечення webOS, підвищуючи швидкодію інтерфейсу та зручність користування застосунком.

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Окреме місце у стратегії розвитку належить власним алгоритмам штучного інтелекту. Система рекомендацій на основі ШІ аналізує індивідуальні вподобання глядачів. Разом із оновленням користувацького інтерфейсу (UX/UI) це зробило пошук потрібного контенту майже миттєвим.

«Ми продовжимо зміцнювати конкурентоспроможність нашого контенту та розширювати глобальну екосистему, щоб глядачі в найрізноманітніших регіонах могли насолоджуватися актуальним локальним контентом на LG Channels», — зазначив Кріс Джо, керівник бізнес-центру платформи webOS у складі компанії LG Media Entertainment Solution.

Інтерес глядачів у світі дедалі більше зміщується до безплатних рекламних моделей мовлення. На цьому тлі LG прискорює перетворення webOS на повноцінний хаб глобальних цифрових послуг. Задля цього компанія планує й надалі поглиблювати партнерство як із провідними міжнародними студіями, так і з локальними постачальниками контенту в кожній країні присутності.

Курс на безплатне мовлення з рекламною монетизацією поширюється і на український ринок. Так, сервіс «Київстар ТБ» раніше запустив тематичні FAST-канали з безперервним контентом, які дають змогу цілодобово дивитися програми обраного жанру. Окрему увагу платформа приділила релакс-контенту — понад 20 потокових трансляцій із природними й абстрактними відео.