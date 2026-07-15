Китайці представили смартфон, у якому застосунки замінив ШІ-агент

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StepX Neo

Функції штучного інтелекту (ШІ) в сучасних смартфонах розосереджені між окремими застосунками та глибинними налаштуваннями операційної системи, тож користуватися ними не завжди зручно. Китайська компанія StepFun вирішила відійти від цієї моделі й представила StepX Neo. За її словами, це перший у світі масовий смартфон з ШІ-агентом, здатним самостійно доводити багатоетапні завдання до кінцевого результату. Як пише Gizmochina, повторювати запити чи вручну відкривати застосунки більше не потрібно.

Основою інтерфейсу пристрою став власний агент виробника Step Amoo, вбудований в операційну систему Step AOS на базі відкритої версії Android. Звертатися до Amoo можна як до чат-бота, причому працює він у повністю автономному режимі й не потребує постійного під’єднання до мережі. Агент приймає запити природною мовою та виконує їх у різних застосунках, вебсервісах і вбудованих засобах пристрою, доки не отримає готовий результат. Згодом система вивчає вподобання власника. Так, наприклад, вона надаватиме перевагу рейсам, куди дозволено брати домашніх тварин, і за потреби заздалегідь бронюватиме столик в улюбленому ресторані.

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Окремий акцент виробник зробив на подорожах за кордон. У таких поїздках StepX Neo перекладає у реальному часі розмови, текстові повідомлення, дзвінки, написи на дорожніх знаках, меню ресторанів і музейні таблички. Загалом підтримуються 32 мови. Смартфон також покаже розклад громадського транспорту, знайде найближчі заходи або проаналізує маршрут, навіть якщо користувач опиниться у віддаленому районі без мобільного зв’язку. Крім того, він допоможе заповнити митну форму, вкаже візові вимоги та нагадає про час реєстрації на рейс.

В основі Step AOS лежать компоненти Android, Linux та операційної системи реального часу (RTOS). За допомогою протоколу MCP функції розподілені на чотири групи — зв’язок, застосунки, файли та системні інструменти. Агент вільно комбінує їх для виконання завдань. Передбачено також компонент голосового та візуального введення NUI, який вивчає звички користувача. Керувати пристроєм у класичному розумінні при цьому не потрібно — достатньо просто вказати, що людина хоче зробити.

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Пам’ять пристрою поділена на користувацьку та належну агенту, причому остання переміщує дані конвеєром «захоплення — розуміння — збереження». Реалізовано й багаторівневий механізм ухвалення рішень, за якого прості запити спрямовуються на невеликі швидкі моделі, а складні — на ресурсомісткі. Систему безпеки побудовано на довіреному виконанні, повних журналах аудиту та дозволах, що надаються лише за потреби й відкликаються одразу після виконання завдання. Помилкові дії теж можна скасувати одним дотиком.

Щоб охопити ширший набір функцій, StepFun планує інтеграцію з китайськими сервісами Ctrip, Alipay, Didi, Meituan, WPS та CapCut. Завдяки цьому пристрій вирішуватиме завдання у сферах подорожей, платежів, виклику таксі, місцевих послуг, офісної роботи та створення контенту. Терміни виходу та вартість StepX Neo компанія поки не називає.

Схожою дорогою рухається й OpenAI, яка розробляє власний смартфон, де роль традиційних застосунків також виконуватимуть ШІ-агенти. До проєкту залучено виробників процесорів MediaTek і Qualcomm, а ексклюзивним партнером із проєктування та збирання пристрою стане китайська Luxshare. Втім, масовий випуск заплановано лише на 2028 рік.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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