Документальна стрічка про «Океан Ельзи» з’явилася на Netflix

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Netflix придбав стрічку про «Океан Ельзи» у SWEET.TV

Документальний фільм «Океан Ельзи: Спостереження Шторму» тепер доступний на Netflix — найбільшому стримінговому сервісі світу. Права на показ картини про найвідоміший гурт незалежної України платформа придбала в українського національного онлайн-кінотеатру SWEET.TV. Про це редакції Mediasat повідомили у пресслужбі SWEET.TV.

Стрічку створила продакшн-студія KNIFE! Films на замовлення SWEET.TV Originals. У центрі оповіді — історія гурту, який став справжнім культурним феноменом незалежної України.

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Починаючи з 90-х років, пісні «Океану Ельзи» звучали на головних майданчиках країни, сценах двох революцій, найбільших концертних майданчиках і на різних ділянках фронту. Відтак вони перетворилися на національні символи свободи та боротьби. Спогади майже всіх учасників різних складів гурту у фільмі доповнює унікальне архівне відео, якого широкий загал раніше не бачив.

В український прокат «Океан Ельзи: Спостереження Шторму» вийшов восени 2025 року. За перший вікенд картина зібрала понад 4 мільйони гривень — це один із найкращих результатів серед документального кіно в Україні. Раніше покази у кінотеатрах відбулися в 17 країнах та 50 містах світу.

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Поява якісного українського продукту на Netflix стала важливим кроком для всієї індустрії, наголошують у компанії. Директорка з маркетингу SWEET.TV Марина Русак зазначила, що потрапляння до каталогу найбільшого стримінгового сервісу світу означає відповідність контенту найвищим стандартам якості та потенціал зацікавити глобальну аудиторію. За її словами, що більше якісного українського контенту з’являється на провідних світових платформах, то сильнішою стає культурна присутність країни у світі, а це одна з найпотужніших зброй проти пропаганди.

Наразі «Океан Ельзи: Спостереження Шторму» вже доступний для перегляду на Netflix. Українські глядачі також можуть переглянути стрічку на платформі SWEET.TV.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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