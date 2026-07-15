Британія може поширити ліцензійний збір BBC на користувачів стримінгу

Система фінансування суспільного мовлення у Великій Британії стоїть на порозі найрадикальніших змін за останні десятиліття. Міністерка культури країни Ліза Ненді публічно підтримала ідею розширити ліцензійний збір Британської телерадіомовної корпорації (BBC). За новою ініціативою, обов’язок сплачувати щорічний внесок у розмірі £180 ($240) можуть поширити й на користувачів світових стримінгових платформ, зокрема Netflix, Disney+ та Prime Video. Про це повідомляє Deadline.

Пропозиція пролунала напередодні переговорів щодо оновлення Королівської хартії мовника та пошуку нової стійкої моделі його фінансування. Керівництво BBC уже давно наполягає, що чинна система застаріла. Наразі збір зобов’язані платити лише ті домогосподарства, які дивляться лінійне телебачення або стримінговий контент у прямому ефірі, а надходження в цьому сегменті лишаються вкрай низькими. Водночас статистика свідчить, що послугами BBC щомісяця користуються 94% населення Великої Британії, тоді як збір сплачують менш ніж 80% громадян. Через це держава щороку втрачає сотні мільйонів фунтів.

- Реклама -

Виступаючи перед Комітетом з питань культури, медіа та спорту, Ліза Ненді вперше окреслила можливі конфігурації нового податку. Зокрема, розглядають варіант, за якого користувачі, що поєднують перегляд BBC та комерційних платформ, платитимуть стандартний збір. Натомість для тих, хто обирає виключно закордонні SVoD-сервіси, запровадять знижену ставку. Ініціатива передбачає й систему адресних пільг. За словами міністерки, розширення бази платників дасть змогу в перспективі «знизити вартість ліцензії для всіх».

Головний аргумент влади та мовника полягає в тому, що американські стримінгові гіганти отримують колосальну вигоду від британської медіаекосистеми. Вони використовують створену BBC інфраструктуру, залучають вихованих корпорацією фахівців та перекуповують місцеві таланти.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

«У цій країні зрештою все так чи інакше повертається до BBC, і корпорації варто заявляти про це гучніше», — наголосила Ненді.

Попри це уряд і далі рішуче відкидає ідею запровадити прямий збір із самих стримінгових компаній. Таку модель уже практикують у низці інших європейських країн для підтримки національного кінематографа. Влада побоюється, що це відлякає американські інвестиції від виробництва контенту у Великій Британії.

Ініціатива вже викликала гостре невдоволення з боку Альянсу кінематографістів і телепродюсерів (MPA), що представляє інтереси голлівудських студій та платформ. Стримери висловлюють неабияке занепокоєння, що додаткове фінансове навантаження ляже на плечі їхніх кінцевих користувачів.

Водночас Ліза Ненді звернулася до теми масштабної внутрішньої реструктуризації BBC. У межах плану зі скорочення витрат на £500 млн упродовж наступних трьох років корпорація звільняє тисячі працівників. Міністерка назвала «дещо дивним» той факт, що рішення про таке жорстке урізання бюджетів ухвалило тимчасове керівництво. Це сталося ще до офіційного вступу на посаду нового генерального директора Метта Бріттіна у травні 2026 року. Вона висловила побоювання, що скорочення можуть перекреслити багаторічні зусилля з децентралізації мовлення та перенесення виробничих потужностей з Лондона до регіонів.

Крім того, міністерка підтримала критику на адресу BBC щодо надмірних витрат на закупівлю американського контенту, що шкодить підтримці місцевих виробників. Цю практику новий очільник корпорації вже пообіцяв переглянути.

Дискусія про фінансування розгортається на тлі ширшої трансформації британського телебачення. Раніше ми повідомляли, що Велика Британія може відмовитися від ефірного цифрового мовлення у середині 2030-х років і повністю перейти на телебачення через інтернет.