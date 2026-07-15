12 штатів США подали до суду, щоб зупинити злиття Paramount і Warner Bros. Discovery

Коаліція з дванадцяти американських штатів на чолі з Каліфорнією подала антимонопольний позов, аби заблокувати злиття Paramount Skydance та Warner Bros. Discovery (WBD) вартістю $110 млрд. У такий спосіб штати фактично оскаржують рішення Міністерства юстиції США. Відомство схвалило угоду ще минулого місяця. Про це повідомляє Variety.

До коаліції увійшли Аризона, Каліфорнія, Колорадо, Коннектикут, Массачусетс, Міннесота, Невада, Нью-Джерсі, Нью-Мексико, Нью-Йорк, Орегон і Вашингтон. Усі ці штати представляють генеральні прокурори від Демократичної партії.

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У позові стверджується, що угода порушує Закон Клейтона, оскільки суттєво обмежує конкуренцію одразу на трьох ринках. Ідеться про широкий кінотеатральний прокат, прокат блокбастерів та ліцензування базових кабельних телеканалів.

«Незаконне злиття двох розважальних гігантів призведе до зростання цін, зниження якості та зменшення кількості контенту для кіно й телебачення, що завдасть шкоди кінотеатрам, базовим кабельним дистриб’юторам і, зрештою, кожному глядачеві у США», — заявив генеральний прокурор Каліфорнії Роб Бонта, який очолює коаліцію.

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Згідно з позовом, після об’єднання новостворена компанія контролюватиме близько 27% ринку широкого кінотеатрального прокату, 30% сегмента блокбастерів і 27% ринку базових кабельних пакетів. На думку штатів, така концентрація негативно вплине на кінотеатри. Постраждають також оператори кабельного й супутникового телебачення, які залежать від конкуренції між правовласниками.

Обидві студії входять до п’ятірки найбільших у Голлівуді. Разом із рештою — Disney, Sony та Universal — вони контролюють 86% кінотеатрального прокату та 90% прокату блокбастерів. Крім того, WBD і Paramount посідають друге й третє місця серед найбільших постачальників кабельних телеканалів.

Проти угоди виступають і власники кінотеатрів. «Ми вітаємо рішення прокурорів», — сказав Майкл О’Лірі, генеральний директор і президент Cinema United — торгової групи, що представляє власників кінотеатрів у США. За його словами, наслідки подальшої консолідації кіностудій будуть значними й довготривалими. Вони вдарять не лише по Голлівуду, а й по місцевих кінотеатрах по всій країні.

У самій Paramount дотримуються протилежної думки. Там переконують, що угода навпаки буде корисною для споживачів. Об’єднання створить сильного конкурента на ринку стримінгу поряд із Netflix, Amazon і Disney. Генеральний директор Девід Еллісон раніше обіцяв, що об’єднана компанія випускатиме щонайменше 30 фільмів на рік. За його словами, вона збереже й розширить поточний обсяг виробництва обох студій.

Схожої позиції тримається і юридична сторона компанії. Адвокат Paramount Джеффрі Кесслер назвав претензії штатів необґрунтованими. Він заявив, що угода сприятиме збільшенню виробництва й створенню нових робочих місць, зокрема в Каліфорнії.

Раніше угоду вже перевіряли на федеральному рівні. У червні Міністерство юстиції США схвалило злиття та оприлюднило розгорнуте обґрунтування. У ньому відомство дійшло висновку, що угода не зашкодить конкуренції на кінотеатральних, стримінгових і лінійних телевізійних ринках. Втім, частина голлівудських профспілок не погодилася з таким рішенням і попередила, що подальша консолідація галузі загрожує тисячам робочих місць.

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Очікується, що штати вимагатимуть судової заборони, яка не дозволить завершити угоду. У Paramount розраховували закрити її після 22 липня.