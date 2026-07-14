Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про декриміналізацію порноконтенту

Новини
Голосування за законопроєкт №15294

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №15294. Він знімає кримінальну відповідальність за виготовлення та поширення порнографії за участю повнолітніх і водночас посилює покарання за дитячу порнографію. Про це стало відомо з трансляції засідання парламенту.

За документ проголосував 231 народний депутат за 226 необхідних. Проти висловилися вісім парламентарів, троє утрималися, ще 55 не брали участі в голосуванні.

- Реклама -

Згідно з пояснювальною запискою на сайті Верховної Ради, ухвалена редакція передбачає зміни до статей 301–303 Кримінального кодексу. Відтак ввезення, зберігання, перевезення, пересилання, виготовлення та збут дорослого контенту більше не вважатимуться злочином. Ідеться про матеріали за участю повнолітніх і для повнолітньої аудиторії.

Натомість відповідальність за злочини проти дітей стає жорсткішою. Норми охоплюють виготовлення, збут, ввезення й перевезення матеріалів за участю неповнолітніх. Так само посилено покарання за звідництво, утримання місць розпусти та втягнення дітей у проституцію. Строки позбавлення волі за такі діяння пропонують збільшити в середньому на два-три роки. За найтяжчі склади передбачається до 15 років ув’язнення.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Окремо законопроєкт посилює покарання за примушування будь-якої особи до участі у створенні порнографії. Зокрема, за примус повнолітньої людини нині загрожує пробаційний нагляд або обмеження волі до трьох років. Натомість проєкт передбачає ув’язнення на строк від трьох до семи років.

Серед цілей документа автори називають і запобігання корупції. За їхніми словами, чинні норми створюють ґрунт для зловживань, коли правоохоронці за хабарі закривають очі на порнобізнес.

Нинішнє голосування стало другою спробою декриміналізації. 28 травня Верховна Рада не підтримала законопроєкт №12191 з подібним змістом — тоді забракло менш ніж 20 голосів. Після цього до парламенту внесли новий проєкт. Він дублює норми про дорослий контент, але доповнює їх жорсткішими санкціями за дитячу порнографію.

Масштаб проблеми ілюструє статистика. Лише за перше півріччя 2025 року в Україні відкрили понад 2,3 тисячі кримінальних проваджень щодо порнографії. З них 957 стосувалися дитячої.

Тепер документ доопрацюють з урахуванням правок, після чого депутати голосуватимуть за його ухвалення в другому читанні.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

Unicode показав дев’ять нових емодзі — серед них «тріснуте обличчя» та огірок

Напередодні Всесвітнього дня емодзі Unicode представив дев'ять нових зображень. До набору увійдуть «тріснуте обличчя», метеор, метелик-монарх, огірок та інше.
Новини

Spotify дозволив у безплатному тарифі створювати дитячі акаунти з контролем контенту

15 липня Spotify розширив керовані дитячі акаунти на безплатний тариф. Батьки зможуть обмежувати окремих виконавців і треки з дорослим контентом.
Новини

LG Channels подолала позначку у 5000 FAST-каналів

Бібліотека сервісу LG Channels перевищила 5000 безплатних FAST-каналів. Після запуску в Польщі платформа стала доступною у 37 країнах світу.
Новини

Британія може поширити ліцензійний збір BBC на користувачів стримінгу

Міністерка культури Ліза Ненді підтримала поширення збору BBC на користувачів стримінгу. Прямий збір із платформ уряд відкидає через ризик відтоку інвестицій.
Новини

Документальна стрічка про «Океан Ельзи» з’явилася на Netflix

Фільм «Океан Ельзи: Спостереження Шторму» від SWEET.TV Originals вийшов на Netflix. Раніше стрічку показали в кінотеатрах 17 країн світу.