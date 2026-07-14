Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про декриміналізацію порноконтенту

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №15294. Він знімає кримінальну відповідальність за виготовлення та поширення порнографії за участю повнолітніх і водночас посилює покарання за дитячу порнографію. Про це стало відомо з трансляції засідання парламенту.

За документ проголосував 231 народний депутат за 226 необхідних. Проти висловилися вісім парламентарів, троє утрималися, ще 55 не брали участі в голосуванні.

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Згідно з пояснювальною запискою на сайті Верховної Ради, ухвалена редакція передбачає зміни до статей 301–303 Кримінального кодексу. Відтак ввезення, зберігання, перевезення, пересилання, виготовлення та збут дорослого контенту більше не вважатимуться злочином. Ідеться про матеріали за участю повнолітніх і для повнолітньої аудиторії.

Натомість відповідальність за злочини проти дітей стає жорсткішою. Норми охоплюють виготовлення, збут, ввезення й перевезення матеріалів за участю неповнолітніх. Так само посилено покарання за звідництво, утримання місць розпусти та втягнення дітей у проституцію. Строки позбавлення волі за такі діяння пропонують збільшити в середньому на два-три роки. За найтяжчі склади передбачається до 15 років ув’язнення.

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Окремо законопроєкт посилює покарання за примушування будь-якої особи до участі у створенні порнографії. Зокрема, за примус повнолітньої людини нині загрожує пробаційний нагляд або обмеження волі до трьох років. Натомість проєкт передбачає ув’язнення на строк від трьох до семи років.

Серед цілей документа автори називають і запобігання корупції. За їхніми словами, чинні норми створюють ґрунт для зловживань, коли правоохоронці за хабарі закривають очі на порнобізнес.

Нинішнє голосування стало другою спробою декриміналізації. 28 травня Верховна Рада не підтримала законопроєкт №12191 з подібним змістом — тоді забракло менш ніж 20 голосів. Після цього до парламенту внесли новий проєкт. Він дублює норми про дорослий контент, але доповнює їх жорсткішими санкціями за дитячу порнографію.

Масштаб проблеми ілюструє статистика. Лише за перше півріччя 2025 року в Україні відкрили понад 2,3 тисячі кримінальних проваджень щодо порнографії. З них 957 стосувалися дитячої.

Тепер документ доопрацюють з урахуванням правок, після чого депутати голосуватимуть за його ухвалення в другому читанні.