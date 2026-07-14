Telegram перейшов на telegram.me після обмеження роботи домену t.me

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Домен t.me припинив відкриватися
Фото: ChatGPT Image / Mediasat

Telegram замінив у своїх застосунках домен t.me на telegram.me після того, як фірмова коротка адреса месенджера припинила відкриватися у браузерах. За даними сервісу WHOIS, домен t.me адміністрація реєстру зони .me повністю вилучила з DNS. Точні причини інциденту наразі невідомі.

У виписці WHOIS домен отримав статус serverHold. Згідно з документацією ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers — міжнародна організація, що координує розподіл доменних імен та IP-адрес), такий статус встановлює оператор реєстру, і він означає виключення домену із системи DNS.

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WHOIS домену t.me

Показово, що serverHold призначив не реєстратор GoDaddy, а безпосередньо головний оператор зони .me — чорногорська компанія doMEn d.o.o. Це спільне підприємство Identity Digital, GoDaddy та ME-net.

Відтак у застосунках Telegram при копіюванні посилань на публікації чи повідомлення тепер підставляється telegram.me. Водночас самі клієнти месенджера й далі розпізнають адреси формату t.me та відкривають їх усередині програми.

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Натомість звичайні посилання https://t.me/ перестали відкриватися в міру того, як спливав термін дії DNS-кешів. Те саме стосується адрес виду username.t.me. Крім того, можуть перестати працювати запрошення до чатів, вебперегляд каналів, посилання на ботів, авторизація та попередній перегляд посилань.

Засновник Telegram Павло Дуров звернувся в соцмережі X до реєстратора з вимогою пояснити ситуацію. При цьому в його власному профілі на X дотепер залишається неробоче посилання на t.me.

Імовірною причиною інциденту може бути рішення Управління з контролю за іноземними активами США (OFAC). 13 липня 2026 року відомство заборонило сервіс провайдера засобів обходу мережевих обмежень. У переліку заборонених ресурсів фігурує і його канал у Telegram — як «Вебсайт http://t.me/First***».

OFAC t.me
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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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