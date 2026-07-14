США запровадили санкції проти українця, чий VPN-сервіс обслуговував кіберзлочинців

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VPN та хакер
Фото: Zain bin Awais/PCMag/Shutterstock

Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США внесло до санкційного списку провайдера VPN-послуг та його адміністратора. Йдеться про сервіс First VPN Service (1VPNS) та 45-річного громадянина України Дмитра Рашевського.

За версією американського відомства, сервіс та його адміністратор свідомо постачали інструменти для кібератак. Ними користувалися угруповання програм-вимагачів (ransomware) та інші кіберзлочинці. Їхніми мішенями ставали американські компанії й державні установи.

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Разом із Рашевським до списку потрапив громадянин Білорусі Євгеній Силаєв. Він торгував так званими крипторами. Ці програми маскують шкідливий код під безпечне програмне забезпечення й дають змогу обходити антивірусний захист.

За даними Мінфіну США, Рашевський діяв під вигаданими іменами, зокрема «Максим Сорін» та «Роман Чабаненко». Такі особистості допомагали йому купувати серверне обладнання та інфраструктуру.

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«Рашевський використовував фальшиві особистості, щоб купувати серверне обладнання та інфраструктуру у хостинг-компаній. За звичайних умов ці компанії відмовилися б мати з ним справу через численні скарги інтернет-провайдерів на незаконну діяльність, яка велася з серверів 1VPNS», — зазначають у Міністерстві фінансів США.

Сам сервіс працював із 2014 року. Його рекламували як платформу, що не ідентифікує користувачів і не відстежує їхньої активності. Крім того, 1VPNS не зберігав персональних даних і принципово не співпрацював з правоохоронцями.

Саме такі умови й зробили 1VPNS зручним інструментом для хакерів. Провідні угруповання купували доступ до сервісу, щоб приховувати своє реальне місцеперебування під час атак. Через 1VPNS вони також непомітно завантажували шкідливе програмне забезпечення та керували викраденими даними американських компаній.

Серед постраждалих опинилися приватні підприємства, фінансові установи, лікарні та органи місцевого самоврядування США. Загальні збитки від атак вимагачів, які діяли за підтримки підсанкційних осіб, оцінюють у мільярди доларів.

У травні 2026 року роботу First VPN повністю заблокували й ліквідували. Це стало результатом спільної операції правоохоронців країн Європи та Північної Америки.

Блокування ресурсів сервісу могло зачепити й сторонні платформи. Адже у переліку заборонених адрес фігурує Telegram-канал First VPN Service, позначений як «Вебсайт http://t.me/First***». Через обмеження роботи короткого домену t.me Telegram вже перевів свої застосунки на домен telegram.me.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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