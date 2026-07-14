Палац спорту у Києві — від арени до сцени: на що сходити восени 2026

Будівлю на Спортивній площі кияни знають з дитинства. Але мало хто замислюється, що ця скляна коробка біля підніжжя Черепанової гори проєктувалася зовсім не для концертів. Її задумували як найбільшу криту спортивну арену країни — і саме такою вона лишається донині. Однак за понад шість десятиліть Палац спорту перетворився на майданчик, де симфонічний оркестр грає Metallica, а фінал талант-шоу збирає повний зал. Пояснити цю метаморфозу допомагає сама конструкція будівлі.

Осінь 2026 року дає добрий привід згадати, як спортивна арена стала концертною сценою. У вересні-листопаді тут заплановано низку великих концертів — від симфонічного року до сольних програм українських артистів. Але перш ніж перейти до афіші, варто розібратися, чому саме цей майданчик здатен приймати такі різні за форматом події.

Історія Палацу спорту — 975 днів будівництва й чотири реконструкції

Рішення звести в Києві велику криту арену ухвалили 1958 року. Проєкт розробили архітектори Михайло Гречина та Олександр Заваров разом з інженерами Сергієм Реп’яхом і Софією Чудновською. Будівництво тривало 975 днів — трохи менше ніж два роки й вісім місяців, що для споруди такого масштабу було рекордом. Урочисте відкриття відбулося 9 грудня 1960 року.

Конструктивно це чотириповерхова споруда із залізобетонним каркасом, скляними стінами та алюмінієвими панелями. Габарити вражають і сьогодні — 138 метрів завдовжки, 78 завширшки, 18,5 метра заввишки над ареною. Уже тоді проєктувальники заклали те, що згодом визначило долю будівлі. Вони передбачили, що спортивну арену можна перетворити на партер, а сцену — на трибуну.

Відтак Палац пережив кілька хвиль модернізації. У 1980–1982 роках повністю оновили освітлення й технічне господарство, розширили холи, додали роздягальні та буфети. Наступна реконструкція припала на 2004–2005 роки — під Євробачення. Ще одну провели у 2010–2011 роках перед чемпіонатом світу з хокею. Тоді переобладнали залаштунки, замінили системи вентиляції й кондиціювання та встановили над ареною чотиристороннє табло.

Як арена перетворюється на концертний зал — сцена, партер, місткість

Секрет універсальності Палацу — у геометрії та інженерії. Спортивна арена має розмір 61 на 30 метрів і лежить на залізобетонній плиті, яка витримує обладнання для десятків видів спорту. Менш ніж за дві доби майданчик переводять із льодового покриття на баскетбольне поле, борцівський килим чи гімнастичний поміст. Цей самий механізм працює й тоді, коли до Києва приїздить концертний тур.

Технічні параметри пояснюють, чому один зал приймає і хокей, і симфонічне шоу:

Арена 61 × 30 метрів трансформується в партер із рядами стільців перед сценою.

Сцена розміром 42 × 15 метрів розташована в південній частині амфітеатру й сама здатна перетворитися на трибуну.

Концертна місткість сягає приблизно 9800 глядачів — на спортивних матчах вона менша через розмітку майданчика.

Підвісна стеля приховує систему освітлення, що працює в кількох режимах.

У залі працюють світлодіодні екрани високої чіткості та потужні компресори очищення повітря.

Саме ця гнучкість і робить Палац головним майданчиком країни для великих гастролей. Продюсер, який привозить шоу з великою командою, оркестром і власною світловою партитурою, отримує зал, де все це фізично вміщається. Менші майданчики Києва такої змоги не дають, а стадіони працюють лише влітку й лише просто неба.

Хто виступав у Палаці спорту — від Євробачення до світових рок-гуртів

Переломним став 2005 рік, коли Київ приймав пісенний конкурс Євробачення. Основні конкурсні заходи відбувалися саме тут, і країна вперше побачила спорткомплекс у ролі телевізійної студії світового рівня. Через чотири роки, у 2009-му, тут провели Дитяче Євробачення.

Список артистів, які виступали на цій сцені, читається як зріз історії світової музики. Тут грали Depeche Mode, Muse, Christina Aguilera, Backstreet Boys, The Rasmus, Moby, Lara Fabian, 30 Seconds to Mars та Adam Lambert. Водночас арена лишалася спортивною — за півстоліття тут відбулися кілька сотень міжнародних турнірів, десятки чемпіонатів Європи та єврокубків. Концертів за цей час набралося понад чотири тисячі.

Топ-5 подій у Палаці спорту восени 2026 — від симфонічного року до фіналу талант-шоу

Осінній сезон 2026 року складається переважно з великих сольних програм українських артистів і одного масштабного гастрольного шоу. Наводимо їх у хронологічному порядку.

Legendary Rock Voices, 3 жовтня. Симфонічно-вокальне шоу, у якому хіти AC/DC, Metallica, Queen, Nirvana, Rammstein і Linkin Park звучать у виконанні великого оркестру, хору та рок-музикантів. Організатори обіцяють цілковито живе виконання, без фонограми. Торік проєкт зібрав у Франції понад 50 тисяч глядачів. Квитки — 490–5000 грн. Alena Omargalieva, 7 листопада. Перший великий сольний концерт співачки на цій сцені. У програмі — «Цей мужчина тільки мій», «Метелики», «Малинове вино», «Твоя», «Сама не своя». Концепцію шоу команда поки тримає в таємниці, обіцяючи нове амплуа, ексклюзивні костюми та запрошених гостей. Квитки — 390–5500 грн. Volkanov, 14 листопада. Дмитро Волканов заявив про себе в десятому сезоні «X-Factor», а сольну кар’єру побудував на треках «Намалюю», «Тебе знайшов», «Наречена», «Тюльпани». Київські концерти в МЦКМ і Палаці «Україна» пройшли з аншлагами, тож Палац спорту стане для артиста наступною сходинкою. Квитки — 450–5000 грн. Анна Трінчер, 20 листопада. Дебютний сольний концерт співачки, який вона подає як «Зірочка Палац» — шоу з космічною образністю, що бере початок у кліпі на трек «Любов-шутер». Артистка обіцяє живий звук, розширений склад музикантів і прем’єри, підготовані спеціально для цієї сцени. Квитки — 690–4990 грн. Гала-концерт «Фабрика зірок», 28 листопада. Фінал талант-шоу від SWEET.TV уперше проходитиме в Палаці спорту. На одну сцену вийдуть усі дванадцятеро учасників сезону, а разом із ними — запрошені топартисти. Саме цього вечора оголосять переможця. Ціна квитка — 990 грн.

Показово, що всі п’ять подій потребують різного технічного оснащення — від оркестрової ями до повного циклу телевізійного виробництва. Актуальний репертуар і схему залу шукайте на сторінці палац Спорту, де є й онлайн-продаж квитків без черги в касу.

Восени Палац спорту вкотре доведе те, заради чого його свого часу проєктували з подвійним призначенням. Одна й та сама будівля за кілька тижнів побуває симфонічним залом, майданчиком поп-шоу та телевізійною студією. Тож коли в Києві анонсують велику подію, адреса зазвичай одна — Спортивна площа, 1.