Мінцифри допоможе прифронтовим провайдерам відновити мережі

Місцеві телеком-компанії з прифронтових і прикордонних громад зможуть отримати обладнання для ремонту пошкоджених ліній та будівництва нових мереж. Міністерство цифрової трансформації (Мінцифри) оголосило збір заявок на технічну підтримку для інтернет-провайдерів.

Ініціативу реалізують за сприяння програми «Партнерство за сильну Україну» (PFRU). Її мета — допомогти операторам відновити зв’язок там, де інфраструктура найбільше постраждала від обстрілів.

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Йдеться про громади дев’яти областей — Чернігівської, Сумської, Харківської, Донецької, Запорізької, Херсонської, Дніпропетровської, Миколаївської та Одеської. Загалом підтримку отримають до 20 провайдерів.

Переможцям відбору передадуть базове обладнання для безперебійної роботи оптичних мереж. До пакета входять оптичний кабель, матеріали й комплектування для будівництва та ремонту ліній, обладнання для обслуговування інфраструктури, а також спеціалізовані інструменти для монтажних і аварійно-відновлювальних робіт.

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Подати заявку можуть провайдери, які працюють у прифронтових або прикордонних громадах, забезпечують інтернетом населення, бізнес та об’єкти критичної інфраструктури, а також потребують додаткової техніки для стабільної роботи мереж.

Під час відбору фахівці аналізуватимуть, скільки громад, абонентів та критичних об’єктів охоплює мережа. Окремим критерієм стане використання сучасних технологій PON (GPON, XGS-PON тощо). Враховуватимуть і наявність технічного ресурсу, щоб оператор міг швидко налаштувати отримане обладнання.

Заявку потрібно подати до 31 липня 2026 року через онлайн-форму. Ті компанії, що успішно пройдуть відбір, отримають необхідну техніку.

У міністерстві наголосили, що надійний інтернет потрібен лікарням, школам, державним органам і підприємствам. Відтак програма має зробити зв’язок у громадах стійкішим саме там, де мережі зазнали найбільших руйнувань.

Технології xPON опинилися у фокусі відомства й раніше. Так, від 9 липня Мінцифри збирає дані про мережі xPON для національної мапи в «Дії». Швидкість запуску сервісу залежить від того, скільки провайдерів долучиться.