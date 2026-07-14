Космічне сміття дісталося геостаціонарної орбіти й загрожує найдорожчим супутникам

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Космический мусор

Британські науковці виявили на геостаціонарній орбіті небезпечні уламки завбільшки близько 5 сантиметрів, які раніше не потрапляли в поле зору спостерігачів. Результати дослідження опубліковано в журналі Journal of Astronautical Sciences.

Мова йде про ділянку космосу на висоті приблизно 36 000 кілометрів. Саме там супутники обертаються синхронно з Землею й постійно висять над однією точкою екватора. Завдяки цьому один апарат безперервно охоплює величезну частину планети, тому геостаціонарна орбіта десятиліттями обслуговує телемовлення, доступ до Інтернету, спостереження за поверхнею Землі та моніторинг погоди.

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Проте тепер ця унікальна ділянка виявилася засміченою. Британські дослідники повідомили, що знайшли раніше невідомі фрагменти, здатні знищити супутник.

«Уламки на геосинхронній орбіті — це потенційне мінне поле. Ніхто при здоровому глузді не зайде на земне мінне поле без міношукача. Так само ніхто не повинен запускати супутник на геостаціонарну орбіту без належного обстеження космічного сміття», — заявив співавтор дослідження та космічний консультант компанії SJE Space Стюарт Івз.

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Щоб побачити приховані об’єкти, науковці повторно опрацювали дані попереднього огляду космічного сміття. Той огляд астрономи виконали за допомогою 2,54-метрового телескопа Ісаака Ньютона на острові Ла-Пальма, що входить до Канарських островів. Відтак нові алгоритми обробки зображень дозволили розрізнити дрібніші фрагменти з набагато слабшим відбиттям світла.

Ключовим інструментом став так званий метод сліпого підсумовування. «Він дуже ефективний і підвищує межу чутливості астрономічних наборів даних. Метод передбачає перевірку безлічі можливих траєкторій у послідовності знімків, а також накладання зображень, щоб виділити приховані цілі на тлі шуму. Цей проєкт демонструє успішне застосування методу в реальних умовах», — пояснив ще один співавтор роботи Бен Кук.

Такий підхід дав відчутний результат. Зокрема, науковці знайшли на знімках 25 раніше пропущених слідів уламків, причому 80% із них залишили об’єкти, про які досі ніхто не знав.

Ця знахідка непокоїть учених, адже на такій висоті сміття поводиться інакше, ніж поблизу Землі. Залишкової атмосфери там практично немає, тому зникає й опір повітря, який поступово знижує орбіту об’єктів і врешті спалює їх.

«Уламки в районі геостаціонарного поясу викликають особливе занепокоєння. Він розташований дуже далеко, значно вище за атмосферу Землі. Тому дрібні об’єкти зазвичай неймовірно тьмяні, їх важко виявити, а будь-яке утворене сміття залишатиметься там невизначено довго», — наголосив співавтор дослідження Джеймс Блейк.

Проблема не обмежується високими орбітами. Ближче до Землі кількість уламків зростає настільки стрімко, що наукові супутники дедалі частіше витрачають пальне на маневри ухилення замість збору даних. Через це обсяг корисної інформації з орбіти рік у рік скорочується.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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