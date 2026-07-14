Домен t.me відновив роботу

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Домен t.me знову працює

Короткий домен Telegram t.me відновив роботу, пише «Код Дурова». Раніше оператор реєстру зони .ME визнав, що вимкнув його заради дотримання санкційних вимог США, а експерти припустили, що під обмеження домен потрапив помилково.

Посилання t.me знову відкриваються

13 липня користувачі в різних країнах перестали відкривати посилання формату t.me/… у браузерах. Сам месенджер працював без перебоїв, а нові посилання Telegram почав генерувати вже через домен telegram.me.

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Річ у тім, що домен t.me отримав статус serverHold. Це означає, що оператор реєстру зони .ME від’єднав його від системи доменних імен (DNS). Тому браузери просто не знаходили відповідну адресу.

Зона .ME є національним доменом Чорногорії. Автор телеграм-каналу teleLakel повідомив, що зв’язався з Identity Digital — оператором реєстру зони .ME. Там підтвердили, що перевели t.me у статус serverHold через вимоги, пов’язані з дотриманням санкційного режиму Управління з контролю за іноземними активами (OFAC). Пізніше цю ж інформацію у відповідь в соцмережі X отримав і засновник Telegram Павло Дуров.

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Проте на сайті OFAC немає жодної згадки про санкції проти Telegram чи домену t.me. Разом з тим 13 липня відомство внесло до санкційного списку український VPN-сервіс FirstVPN та його адміністратора.

Саме тут експерти й вбачають ймовірну причину. Зокрема, співробітник проєкту з цифрової безпеки та захисту приватності Privacy Guides Джона Арагон припустив, що йдеться про overblocking — надмірне застосування санкційних обмежень. За такого сценарію замість посилання на канал FirstVPNService під заборону потрапив увесь домен t.me.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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