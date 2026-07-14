Disney+ може запустити безплатний тариф

Disney може відкрити безплатний доступ до частини каталогу стримінгової платформи Disney+. Так медіагігант готується до прямої конкуренції з YouTube та іншими сервісами, які заробляють на рекламі й не беруть плати з глядача. Про це пише Business Insider.

За даними видання, таку ініціативу озвучив директор з продуктів і технологій Disney Адам Сміт на внутрішній нараді компанії. Остаточних рішень щодо термінів запуску, ринків чи обсягу безплатної бібліотеки поки немає. Проте самі обговорення свідчать про суттєвий поворот у стратегії мейджора.

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Цей поворот пояснюється станом ринку класичного стримінгу, який поступово втрачає динаміку. Сучасний глядач оформлює платну передплату заради гучних прем’єр та оригінального контенту. Натомість для фонового чи повсякденного перегляду він дедалі частіше обирає безплатні агрегатори на кшталт Tubi або Pluto TV. Такі сервіси працюють за моделлю FAST (Free Ad-supported Streaming Television) — безплатне телебачення з рекламною монетизацією.

Disney не єдиний, хто шукає нові точки зростання. Раніше стало відомо, що Netflix теж розглядає можливість запустити лінійні канали, пакетні пропозиції та короткі відеоформати. Для обох платформ залучення й утримання аудиторії перетворилися на головний стратегічний пріоритет.

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Disney вже розвиває базові тарифи з рекламою в межах платної передплати. Зокрема, у США пакет Disney+ та Hulu з рекламою коштує 13 доларів на місяць, а версія без реклами — 20 доларів. Однак повністю безплатний тариф Disney+ означав би радикальний перехід до гібридної моделі, яка поєднує SVoD (Subscription Video on Demand) і FAST.

Для світового ринку OTT (Over-the-Top) таке рішення означало б визнання того, що суто передплатна модель вичерпала можливості для екстенсивного зростання. Перетік рекламних бюджетів у сегмент CTV (Connected TV) змушує навіть консервативних преміальних гравців будувати власні рекламні екосистеми.

Відтак наслідки відчують передусім незалежні FAST-платформи. Їм доведеться змагатися за гроші рекламодавців із бібліотеками анімаційної класики та сімейних блокбастерів Disney. Розклад сил на ринку цифрової реклами після цього може помітно змінитися.