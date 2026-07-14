Держава посилила вимоги до реєстрації Starlink у «Дії»

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Starlink

У «Дії» оновили умови верифікації терміналів Starlink для громадян і бізнесу. Відтепер під час реєстрації пристрою треба вказувати KIT-номер та UTID або хоча б один із цих ідентифікаторів. Водночас на платформі з’явилися нові послуги — видалення терміналів із реєстру та отримання інформації про них.

Змінилися й вимоги до самих заявників. Так, скористатися послугою на порталі можуть юридичні особи та відокремлені підрозділи, які зареєстровані в Єдиному державному реєстрі (ЄДР) понад рік. Раніше цей строк становив лише місяць.

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Для реєстрації термінала через «Дію» KIT-номер і UTID тепер обов’язкові. Якщо заявник має також Dish ID та номер облікового запису Starlink, ці дані слід зазначити додатково. Для більшості компаній надалі діє ліміт у 10 терміналів, а для критично важливих підприємств обмежень немає.

Фізичні особи та фізичні особи-підприємці (ФОП) проходять верифікацію не онлайн, а в центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП). Перелік потрібних даних той самий — KIT-номер, UTID, а також Dish ID і номер облікового запису за наявності. Ключова зміна полягає в іншому. Тепер усі термінали, які реєструють, треба фізично пред’явити, тоді як раніше один пристрій можна було внести до реєстру без цього.

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Подати заяву через ЦНАП зможуть і громадяни інших країн, які мають посвідку на тимчасове або постійне проживання в Україні.

Крім верифікації, для юридичних осіб у «Дії» з’явилися й додаткові функції. Зокрема, вони можуть вилучати термінали Starlink із реєстру просто через портал. Така можливість знадобиться при продажі чи втраті пристрою, адже після видалення на його місце можна зареєструвати інший. Для фізичних осіб та ФОПів аналогічна послуга доступна в ЦНАП.

Доповнює перелік ще одна послуга для компаній — витяг про зареєстровані термінали Starlink. Цей документ міститиме відомості про всі пристрої, які обліковані за юридичною особою.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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