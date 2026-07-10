Власник lifecell Ксав’є Ньєль стане найбільшим акціонером Vodafone Group

Інвестиційна компанія Vega, яка належить родині французького мільярдера Ксав’є Ньєля, домовилася придбати 16,2% акцій Vodafone Group. Свою частку продає телекомунікаційна група Emirates Telecommunications Group (e&) з ОАЕ. Сума угоди становить 4,4 млрд фунтів стерлінгів (близько €5,1 млрд), а після її закриття Vega стане найбільшим акціонером британського оператора. Про це компанія повідомила 10 липня.

Vega — це структура, повністю підконтрольна сімейній групі Ньєля та створена спеціально для здійснення поглинань. У межах угоди e& погодилася продати всю свою частку в британській компанії. Своєю чергою Vega підтвердила, що не планує викуповувати Vodafone цілком. Компанія не робитиме пропозиції про поглинання всієї структури відповідно до британського Кодексу про злиття та поглинання.

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Закриття угоди залежить від погодження регуляторних органів, а також від згоди уряду Великої Британії. Як очікується, процес завершиться до кінця 2026 року. Vega розглядає цю інвестицію як довгострокову та стратегічну.

Фінансування забезпечать особисто Ксав’є Ньєль і неназвані фінансові установи. Водночас у компанії наголосили, що угода не позначиться на борговому навантаженні інших активів родини Ньєля. Сам мільярдер назвав Vodafone привабливою інвестицією завдяки сильним брендам, якісним активам та потенціалу зростання в Європі й Африці. За його словами, Vega готова підтримати подальший розвиток оператора завдяки багаторічному досвіду в телекомунікаційному секторі.

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Ньєль уже кілька років розбудовує свою телекомунікаційну імперію в Європі. Зокрема, в Україні його інвестиційна компанія NJJ Capital придбала третього за розміром мобільного оператора lifecell. Згодом його об’єднали з провайдером фіксованого інтернету й платного телебачення «Датагруп-Volia». Офіційно угоду закрили 9 вересня 2024 року. Створена внаслідок злиття структура отримала назву DVL Group (Datagroup — Volia — lifecell). Ця операція стала найбільшою іноземною інвестицією в Україну за часи повномасштабної війни. За даними Forbes Ukraine, її вартість оцінювали в понад $650 млн.

Другим за величиною мобільним оператором України залишається «Vodafone Україна» (ПрАТ «ВФ Україна»), який поступається лише «Київстару». Окрім фіксованого зв’язку, оператор надає послуги високошвидкісного інтернету 4G. Його абонентська база станом на 2026 рік налічує близько 15,4 млн користувачів. З 2019 року компанія повністю належить міжнародному холдингу NEQSOL Holding, засновником якого є азербайджанський бізнесмен Насіб Гасанов. З британським офісом Vodafone Group український оператор співпрацює в межах стратегічного партнерства. Воно охоплює франшизу бренду та спільні технологічні й інфраструктурні проєкти.