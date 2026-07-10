У «Google Фото» з’явився ШІ-відеоредактор Video Remix

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Google додала до «Фото» ШІ-функцію Video Remix

Google додала до застосунку «Google Фото» нову функцію Video Remix. Вона дає змогу швидко редагувати короткі відео — змінювати освітлення та замінювати фон. Інструмент працює на базі штучного інтелекту Gemini Omni.

Video Remix пропонує обрати кліп із бібліотеки користувача та застосувати до нього готові шаблони. Наприклад, шаблон «помістити відео в теплицю» замінює простий фон на виразніший. Так само доступна обробка відео у стилі акварелі та інших візуальних манерах.

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Окрім фону, функція змінює й освітлення. Користувач може додати «ранкове світло» чи «кінематографічне освітлення», щоб оживити темний кадр. За задумом Google, Video Remix має зробити відзняті моменти придатними для публікації лише кількома дотиками. Це стосується й тих, хто не має професійних навичок монтажу або часу на тривале ручне редагування.

Google Photos' New Video Remix is INSANE! 🤯

Знайти новий інструмент можна на вкладці «Створити» — поруч із функціями Remix для зображень, «Фото у відео» та «Колажі». Як зазначає TechCrunch, спершу Video Remix отримають передплатники Google AI Plus, Pro та Ultra. Функція запрацює в Аргентині, Бангладеш, Бразилії, Колумбії, Єгипті, Індії, Індонезії, Японії, Мексиці, Пакистані, на Філіппінах, у Південній Кореї, Туреччині та США.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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