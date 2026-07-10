SWEET.TV покаже оновлену «Фабрику зірок» із 4 вересня

Стримінговий сервіс SWEET.TV повертає музичне шоу «Фабрика зірок» у новому диджитал-форматі. Показ стартує 4 вересня з випусків про кастинг, а далі нові епізоди виходитимуть щоп’ятниці ексклюзивно на платформі. Про це редакції Mediasat розповіли в пресслужбі сервісу.

Оновлене шоу автори позиціюють не як звичайне талант-шоу, а як музичну платформу для молодих виконавців. З учасниками працюватимуть чинні режисери, стилісти та хореографи української індустрії. Головний фокус водночас зміщується на пошук self-made артистів — авторів, які самостійно створюють музику та формують власне звучання.

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Відкриваємо дату ФАБРИКИ ЗІРОК на #sweettv

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Судити конкурсантів буде трійка професіоналів разом із командою проєкту. Головним ментором і суддею став режисер та продюсер Алан Бадоєв, відомий співпрацею з Максом Барських. Поруч із ним фабрикантів відбиратимуть музична продюсерка й власниця відомого лейбла Ірина Горова та продюсер і засновник музичного лейбла Іван Клименко. Крім того, у кожному випуску до суддів долучатиметься запрошений гість, який змінюватиметься залежно від теми епізоду. Атмосферу шоу створюватимуть ведучі Володимир Дантес і Даша Кубік.

Глядачі зможуть спостерігати за учасниками, які пройшли відбір із тисяч заявок та офлайн-кастинг, а тепер претендують на місце в прямих ефірах. Саме цей етап, за задумом авторів, перетворює проєкт на сучасну музичну академію.

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Головну відмінність нового покоління фабрикантів окреслив ведучий Володимир Дантес.

«Мені здається, головна відмінність — це свобода та впевненість. У нашого покоління, окрім телебачення, взагалі не було варіантів заявити про себе. Зараз же інструментів безліч, окрім трансляції на SWEET.TV, проєкт водночас просуває тебе в TikTok, Instagram та на інших майданчиках. Крім того, нинішні учасники значно досвідченіші у створенні музики, вони самі продюсують і пишуть треки. Але варто нагадати, “Фабрика зірок” — це конкурс не про вокал, а про артистизм», — зазначив Дантес.

Ведуча проєкту, блогерка Даша Кубік, наголосила, що диджиталізація робить шоу відкритішим і ближчим до аудиторії.

«Будьте собою і не намагайтеся грати чиюсь роль. Сучасний глядач, особливо в диджитал-просторі, миттєво відчуває фальш. “Фабрика” дасть кожному учаснику колосальну медійну підтримку та майданчик для старту, але те, як ви ним скористаєтеся, залежить від вашої щирості», — сказала Кубік.

Прямі прайм-ефіри «Фабрики зірок» відбудуться 17 та 24 вересня 2026 року, а квитки на них надійшли у продаж 10 липня.