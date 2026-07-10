США схвалили запуск супутника-дзеркала, що відбиватиме сонячне світло на нічну Землю

Федеральна комісія з питань зв’язку США (FCC) схвалила заявку каліфорнійської компанії Reflect Orbital на запуск і експлуатацію експериментального супутника Earendil-1 («Еаренділ-1»), який відбиватиме сонячне світло на нічну сторону Землі. Дозвіл стосується лише одного демонстраційного апарата, сама ідея якого викликала хвилю обурення серед широкої громадськості, пише PCMag.

Після виходу на орбіту Earendil-1, що дістав ельфійське ім’я з літературного всесвіту Толкіна, розгорне квадратний тонкоплівковий відбивач із майлару розміром 18 × 18 м і площею 324 м². Повертаючись усім корпусом, апарат спрямовуватиме сонячні промені на обрану ділянку та створюватиме на поверхні планети світлову пляму діаметром близько 5 км. За розрахунками компанії, освітленість сягатиме приблизно 0,1 лк протягом п’яти хвилин — величини, порівнянної зі світлом повного Місяця. Для телеметрії, керування та передавання даних FCC дозволила використовувати діапазони 401–402 МГц, 2025–2110 МГц, 2200–2290 МГц і 8450–8500 МГц.

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Конструкція супутника-дзеркала Earendil-1

Перед ухваленням рішення FCC отримала тисячі звернень громадян із вимогою не допустити запуск. Занепокоєння зрозуміле, адже робота апарата неминуче спричинить світлове забруднення неба. Це завадить наземним астрономічним приладам і вплине на екологію, порушивши природний перебіг добових біологічних ритмів рослин, комах і тварин. На своє виправдання відомство заявило, що відповідає виключно за радіочастотний спектр і не уповноважене оцінювати інші види впливу подібних систем на довкілля чи суспільство. Ба більше, у постанові припускається, що цілодобове освітлення Землі здатне принести користь, якої суспільство поки що не усвідомлює.

Таку позицію Комісія обґрунтувала посиланням на законодавство. Закон про зв’язок визначає політику США як заохочення нових технологій і послуг для населення, а демонстраційний супутник Reflect Orbital, на думку регулятора, є прикладом потенційно революційної технології, підтримка якої відповідає суспільним інтересам.

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Що ж до цілей самого розробника, то компанія розглядає орбітальні відбивачі як основу послуги «сонячне світло на вимогу». Йдеться про освітлення промислових майданчиків, районів стихійних лих і пошуково-рятувальних операцій, сільськогосподарських угідь, а в перспективі — про подовження часу вироблення електроенергії наземними сонячними електростанціями після заходу сонця. У раніше оприлюднених планах Reflect Orbital заявила про запуск двох апаратів у 2026 році, понад тисячу — у 2028-му, понад 5000 — до 2030-го та понад 50 000 — до 2035 року, на що дозволу поки що немає.

Кількість супутників-дзеркал, яку планує запустити компанія Reflect Orbital

Проєкт викликав різку критику з боку астрономів та організацій, що обстоюють захист темного неба. За результатами моделювання Європейської південної обсерваторії, майбутній повнорозмірний супутник під час спостереження з освітленої зони може виглядати вчетверо яскравіше за повний Місяць, а навіть із променем, спрямованим в інше місце, сяятиме приблизно як Венера. Група з 50 000 відбивачів здатна підвищити загальну яскравість нічного неба у три-чотири рази. Фахівці також побоюються засліплення телескопів, порушення добових ритмів людей і тварин, сліпучих відблисків і зростання ризику зіткнень у космосі.

Своєю чергою, Reflect Orbital обіцяє виключати райони обсерваторій та екологічно чутливі зони з області підсвічування, заздалегідь оприлюднювати траєкторії й за потреби швидко припиняти освітлення поворотом супутника. Однак ефективність цих заходів ще належить перевірити в реальному польоті. Власне, низку питань буде з’ясовано вже до кінця цього року після виведення на орбіту першого апарата.