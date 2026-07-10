SpaceX за пів року вивела на орбіту 1589 супутників Starlink — новий рекорд

За перші шість місяців 2026 року SpaceX розгорнула на низькій навколоземній орбіті 1589 супутників мережі Starlink і впритул наблизилася до нового річного рекорду з формування свого супутникового угруповання. Це на 100 апаратів більше, ніж за той самий період рекордного 2025 року. Про це пише Advanced Television.

Для порівняння, торік станом на кінець червня компанія вивела на орбіту 1489 супутників, а за весь рік — 3180. Відтак нинішній піврічний показник свідчить, що SpaceX і далі нарощує темпи попри й без того рекордну динаміку. Показово, що щороку компанія запускає більше апаратів Starlink, ніж коли-небудь налічуватиме конкурентна мережа Amazon Leo.

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Від початку програми SpaceX запустила понад 12 400 супутників Starlink, з яких майже 11 000 залишаються робочими. Завдяки цьому Starlink є найбільшим супутниковим угрупованням в історії.

Рано вранці 9 липня 2026 року компанія встановила одразу два власні рекорди. По-перше, вона вже 36-й раз відправила в космос той самий багаторазовий перший ступінь ракети Falcon 9 (Booster 1067). По-друге, вивела на орбіту ще 29 нових супутників, перевершивши торішні темпи розгортання цієї орбітальної інтернет-мережі. Ракета стартувала з бази Космічних сил США на мисі Канаверал о 5:25 ранку за східним часом США.

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До цього той самий прискорювач виконав 35 орбітальних місій. Серед них, зокрема, CRS-22, Crew-3, Crew-4, Turksat 5B, Eutelsat Hotbird 13G, O3B mPOWER, Galileo L13, Koreasat-6A та 24 запуски Starlink.

Після відокремлення перший ступінь повернувся на Землю приблизно через 8,5 хвилини після старту й сів на автономну морську платформу A Shortfall of Gravitas в Атлантичному океані. Тим часом другий ступінь Falcon 9 продовжив виведення корисного навантаження й розгорнув 29 супутників приблизно через 63,5 хвилини після запуску. Саме така схема перетворює Falcon 9 на фактичний орбітальний конвеєр Starlink — швидкий повторний політ ступенів, масове виведення однотипних апаратів і посадка прискорювачів на морські платформи.

За деякими даними, цей політ став уже 80-ю місією Falcon 9 у 2026 році. Водночас близько 80% запусків ракети цього року були пов’язані з поповненням угруповання Starlink.

На цьому тлі конкурентний проєкт Amazon Leo виглядає вкрай скромно. За 15 місяців компанія вивела на орбіту близько 400 супутників при запланованому угрупованні з 3232 апаратів. Неважко підрахувати, що за нинішнього темпу SpaceX за допомогою Falcon 9 здатна щороку виводити в космос мережу порівнянного масштабу.