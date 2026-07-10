Постачання Wi-Fi-роутерів у світі за рік зменшилося на 6%

Ринок бездротового обладнання для домівок продовжує стискатися. За підсумками I кварталу 2026 року світове постачання Wi-Fi-маршрутизаторів скоротилося на 6% у річному вимірі, оскільки споживачі почали економити. Про це повідомляє дослідницька компанія Counterpoint.

Пік продажів маршрутизаторів припав на 2021 рік — період пандемії, коли попит на домашнє мережеве обладнання різко зріс. Відтоді ринок поступово втрачає оберти, і з того часу світове постачання скоротилося майже на 34%. Такому спаду сприяло одразу кілька чинників.

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Передусім користувачі, які оновили обладнання у 2021 або 2022 роках, не бачать вагомих причин переходити на новіші моделі. Найсучасніші пристрої підтримують стандарт Wi-Fi 7 (802.11be), проте цього виявилося недостатньо для стимулювання попиту. Для споживачів вагомішим аргументом стало те, що подорожчали товари першої потреби, тож витрати на техніку відійшли на другий план. До того ж провайдери під час підключення почали пропонувати в комплекті якісне обладнання, що зменшує потребу купувати роутер окремо.

Динаміка серед виробників у звітному періоді виявилася неоднорідною. Зростання постачання продемонстрували лише Asus і Google — на 3,8% та 1,2% відповідно. Натомість Xiaomi втратила 1,3%, Netgear — 3%, а TP-Link — 5,4%. Продажі решти виробників, чиї частки надто малі для окремого аналізу, знизилися на 10,4%.

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Попри загальний спад, окремі сегменти ринку зростають. Зокрема, помітно збільшилися продажі Mesh Wi-Fi систем, адже користувачі прагнуть забезпечити стабільне покриття мережі в кожному куточку домівки. Водночас зростає й попит на ігрові маршрутизатори — прихильники онлайн-ігор шукають перевагу завдяки меншій затримці та вищій пропускній здатності.

Аналітики Counterpoint не виключають часткового відновлення продажів у другій половині 2026 року та на початку 2027 року, коли на ринок вийдуть моделі з підтримкою Wi-Fi 8. Новий стандарт порівняно з попередніми поколіннями забезпечить не стільки вищу швидкість, скільки стабільнішу роботу мережі.