OpenAI закриває ШІ-браузер ChatGPT Atlas, який пропрацював менше ніж рік

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Браузер ChatGPT Atlas

9 серпня 2026 року OpenAI припинить підтримку окремого браузера зі штучним інтелектом ChatGPT Atlas, а його можливості перенесе в новий настільний застосунок ChatGPT. Про це повідомив представник компанії Джеймс Сан (James Sun) на своїй сторінці в соцмережі X.

ChatGPT Atlas дебютував восени 2025 року для систем Mac. Це був браузер із глибокою інтеграцією ChatGPT та агентними функціями, які давали штучному інтелекту змогу виконувати дії від імені користувача під час перегляду вебсторінок. За неповний рік існування продукт отримав підтримку груп вкладок, розширень і кількох профілів.

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Тепер компанія відмовляється від нього на користь нового настільного застосунку ChatGPT. Він об’єднує вбудований браузер, агента ChatGPT Work і вже знайомий Codex — окремий інструмент, який OpenAI випустила у квітні 2026 року, а згодом доповнила функцією браузера всередині застосунку. Реліз ChatGPT відбувся одночасно з публічним запуском моделі GPT-5.6.

Водночас користувачі, які не готові повністю змінювати браузер, зможуть скористатися перевагами інтеграції інакше. Для настільного Chrome доступний плагін ChatGPT і Codex, що додає ті самі можливості без відмови від звичного оглядача.

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«Поточна орієнтовна дата припинення підтримки — 9 серпня. Ми поділимося додатковою інформацією найближчими днями як у застосунку, так і електронною поштою», — зазначив Сан.

Закриття ChatGPT Atlas вписується в ширшу стратегію OpenAI зі скорочення кількості окремих продуктів і концентрації ресурсів на ключових напрямах. Раніше компанія вже закрила застосунок для генерації відео Sora, а також повідомляла про плани звести свої настільні застосунки в єдину платформу.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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