Netflix може запустити власні лінійні телеканали з показом фільмів і серіалів

Netflix вивчає можливість додати на платформу лінійні телеканали, які цілодобово транслюватимуть фільми та серіали певних жанрів. У такий спосіб найбільший у світі стримінговий сервіс прагне втримати залученість глядачів, пише The Wall Street Journal.

За форматом такі канали нагадуватимуть безплатні сервіси Pluto TV та Tubi. Їхня ключова особливість — безперервний потоковий показ контенту, за який користувачі не платять, натомість переглядають рекламу. Обговорювані канали й потенційні бандли Netflix планує виводити просто на головну сторінку застосунку.

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Окрім телеканалів, компанія розглядає можливість продавати пакетні підписки, що включатимуть інші стримінгові сервіси. Подібні бандли вже пропонують конкуренти, зокрема Apple TV та Prime Video. У пакет Netflix, з-поміж іншого, може увійти сервіс Peacock від медіакомпанії NBCUniversal, а доступ до нього надаватиметься через основний застосунок.

Ці ініціативи стали відповіддю на ознаки зниження залученості аудиторії, які фіксує сама платформа. Керівництво Netflix намагається з’ясувати, чому другі сезони серіалів демонструють помітне падіння кількості переглядів. Відтак сервіс шукає способи повернути глядачів і втримати їхню увагу.

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Одним із таких способів стало додавання контенту нового типу. Netflix почав розміщувати відеоподкасти та відео від медіакомпаній BuzzFeed і Condé Nast. Такі шоу можна увімкнути й залишити працювати у фоновому режимі, адже вони не потребують такої зосередженості, як дорогі серіали.

Готовність Netflix додати лінійні телеканали та бандли показує, наскільки далеко компанія готова відійти від власних витоків. Ще недавно платформа будувала свій успіх саме на відмові від традиційного телебачення на користь показу за запитом. Тепер вона розглядає можливість повернутися до звичного лінійного формату.

Нагадаємо, раніше Netflix оцінив внесок своїх фільмів і серіалів у світову економіку за останнє десятиліття в понад $325 млрд та 425 тис. створених робочих місць.