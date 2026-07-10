10 липня 2026 року Китай уперше в історії успішно повернув перший ступінь орбітальної ракети «Чанчжен-10B» (Long March 10B), який замість посадки на опори впіймала система тросів на морській платформі. Про це повідомляє Xinhua.

Двоступенева ракета-носій стартувала о 12:15 за пекінським часом з другого майданчика комерційного космодрому Веньчан на острові Хайнань. Приблизно за шість хвилин після відокремлення ступенів прискорювач вертикально спустився до морської платформи, де його захопила встановлена там система тросів. Так Китай став другою країною у світі, яка освоїла кероване повернення ступеня, задіяного в орбітальному запуску.

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China Achieves First-ever Controlled Rocket Recovery in Long March-10B Maiden Flight

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На відміну від Falcon 9 компанії SpaceX, який сідає на висувні опори, китайські інженери застосували морську систему уловлювання. У нижній частині ступеня розмістили посадкові гаки, які під час зависання над платформою зчіплюються з натягнутою мережею тросів. Така конструкція дає змогу відмовитися від важких опор і відповідних силових елементів на корпусі ракети. Водночас вона вимагає надзвичайно точного керування — ступінь має влучити в обмежену зону захоплення майже у вертикальному положенні.

За характеристиками «Чанчжен-10B» можна вважати близьким аналогом Falcon 9. Це ракета середнього класу заввишки близько 70 м і діаметром 5 м. Її перший ступінь оснащений сімома двигунами YF-100K, що працюють на гасі та рідкому кисні, а другий використовує киснево-метанову рухову установку. Заявлена вантажність носія становить не менше ніж 16 т на низьку навколоземну орбіту. Ракету розробила Китайська академія технологій ракет-носіїв (CALT) для комерційних вантажних місій, зокрема для масового розгортання низькоорбітальних супутникових угруповань.

China has achieved its first-ever controlled recovery of a rocket booster, a breakthrough for the country's reusable space tech. On the maiden flight of Long March-10B, the rocket successfully placed its payload into orbit, and its first stage returned and was captured by a net… pic.twitter.com/WcCXm1sMKr — China Xinhua News (@XHNews) July 10, 2026

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Успішне повернення прискорювача вивело Китай до числа країн, які освоїли повернення ступенів орбітального класу. Проте перед регулярним повторним використанням розробникам ще потрібно підтвердити цілісність конструкції, двигунів, баків і теплозахисту. До кінця 2026 року вони мають намір підготувати повернений ступінь до повторного запуску. Саме такий політ покаже, чи здатна система не лише повертати ракету, а й реально знижувати вартість запусків.

Ще один важливий аспект випробування — перевірка систем для посиленого варіанту носія «Чанчжен-10A». У цій конфігурації перший ступінь отримає вже не сім, а 21 двигун — це ракета, за допомогою якої Китай має підкорити Місяць. У лютому 2026 року перший ступінь «Чанчжен-10A» уже випробували з прототипом місячного корабля Mengzhou («Менчжоу»), щоб перевірити режим аварійного порятунку екіпажу. Нинішнє випробування додало даних щодо роботи ракети в режимі повернення ступеня та наблизило Піднебесну до висадки тайконавтів на Місяць.