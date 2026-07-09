VESA представила стандарт DisplayHDR True Black 1400 для флагманських OLED-дисплеїв

Асоціація зі стандартизації відеоелектроніки (VESA) запровадила нову сертифікацію найвищого рівня — DisplayHDR True Black 1400. Стандарт розрахований на OLED-панелі, які застосовують для професійної роботи з HDR-контентом і перегляду зображення високої якості. Про це повідомляє VideoCardz.

Новий рівень підвищує вимоги до пікової та сталої яскравості порівняно з попередніми градаціями True Black. Зокрема, дисплей має забезпечувати пікову яскравість щонайменше 1400 кд/м² та сталу яскравість усього екрана на рівні 700 кд/м². Водночас рівень чорного повинен залишатися 0,0005 кд/м². Завдяки цьому OLED зберігає свою перевагу в контрастності й водночас досягає вищої сталої яскравості, що досі було ключовим обмеженням таких панелей.

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В основі DisplayHDR True Black 1400 лежить система тестування DisplayHDR CTS 1.2. Вона передбачає суворішу перевірку точності передачі кольорів, контрастності та рівня чорного. Мета — стандартизувати продуктивність OLED-дисплеїв високого класу для обробки HDR-контенту, перегляду зображення та роботи в умовах яскравого освітлення.

Перші пристрої з новою сертифікацією покажуть на виставці Bilibili World 2026 у Шанхаї, яка триватиме з 10 до 12 липня. За даними Lenovo, першим ноутбуком, що відповідає стандарту, стане Yoga Pro 16 з панеллю пікової яскравості 1400 кд/м². Своєю чергою Samsung Display підтвердила, що представить Tandem OLED-панелі, розроблені відповідно до нових вимог.

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VESA

VESA позиціює DisplayHDR True Black 1400 як відповідь на нещодавні вдосконалення OLED-технології, зокрема тандемні структури. Вони дають змогу підвищити яскравість без шкоди для рівня чорного. Відтак OLED-панелі зможуть ще глибше проникнути у професійні сценарії роботи з HDR.

Над уніфікацією якості HDR працюють і в Google — компанія додала до Android 17 технологію Eclipsa Video. Вона забезпечує однакову картинку HDR-відео незалежно від того, який дисплей стоїть у смартфоні.