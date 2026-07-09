Spotify видалив популярні українські плейлисти — ймовірна причина у платному просуванні

Spotify видалив кілька великих українських музичних плейлистів, які допомагали просувати локальних артистів. Офіційної причини платформа не назвала, проте однією з ймовірних версій вважають підозри в порушенні правил щодо платного просування музики через незалежні добірки. Про це пише Mezha.

Серед постраждалих згадують плейлисти від HITS UA, Culture Ukraine та ENKO. Найбільше втратив перший — за наявними даними, він позбувся майже всіх своїх добірок.

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Незалежні музичні добірки у Spotify відіграють важливу роль у просуванні виконавців. Вони допомагають залучати нових слухачів і суттєво збільшувати кількість стримів, що надалі може вплинути на рекомендаційні алгоритми платформи. Водночас є прецеденти, коли куратори таких плейлистів беруть гроші за розміщення треків.

У мережі наводять приклад із нібито повідомленням від куратора плейлистів «Українські пісні», «Топ-100» та «Хіти весни». У 2024 році він пропонував артистам розміщення в топі серед перших 40–50 пісень за ціною 2400 гривень.

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Причину видалення українських плейлистів Spotify не розкрив. Водночас компанія має правила, які забороняють платне розміщення треків у добірках та інші схеми штучного просування музики.

У коментарі виданню «Музвар» CEO Grani Digital Agency Сергій Пузін назвав версію з платним просуванням найбільш ймовірною. За його словами, найвірогідніша причина видалення цих плейлистів — використання їх не просто як музичної добірки, а як комерційного інструменту.

«Політика платформи прямо забороняє продаж місць у плейлистах або отримання будь-якої винагороди за додавання треків. Якщо алгоритми чи модерація вбачають, що плейлист фактично працює як комерційний продукт, це може стати підставою для його видалення», — зазначив Пузін.

Водночас експерт наголосив, що незалежно від причин блокування українські артисти втратили важливий інструмент просування. За ним щоденно працювала команда, яка допомагала відкривати нову музику для сотень тисяч слухачів.

Це не перша гучна зачистка українського контенту на платформі. Раніше Spotify заблокував майже 5000 українських треків, згенерованих ШІ. Аналітична спільнота NUAM з’ясувала, що на платформі не відтворюються 4739 таких релізів за 2025 рік. Це 13,36% від усіх матеріалів, які вона відстежує.