Spotify інтегрує нейромережу Google Gemini для підбору музики за оточенням

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Spotify
Фото: SOPA Images via Getty Images

Музичний стримінговий сервіс Spotify готує підтримку «розумних» окулярів на базі Android XR та адаптує до свого застосунку нову платформу просторових обчислень Google. Серед очікуваних функцій — підбір музики залежно від того, що відбувається довкола користувача. Ознаки такої інтеграції виявило видання Android Authority.

До кінця року Google, за прогнозами, продасть 2 млн смарт-окулярів. Уже зараз стає зрозуміло, як сторонні розробники на кшталт Spotify планують використовувати цю екосистему для контекстно-залежних застосунків. Ключову роль у такій стратегії відіграє ШІ-помічник Gemini. Своєю чергою, у версії застосунку Spotify v9.1.66.1259 Android Authority знайшло вказівки на підготовку взаємодії з Android XR та глибокої інтеграції з Gemini.

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Прив’язавши обліковий запис Google, користувачі Spotify зможуть керувати відтворенням через Gemini, запускати контекстний пошук музики та створювати плейлисти на ходу. Багато окулярів на базі Android XR матимуть камери, тож Gemini зможе аналізувати оточення користувача й передавати цей контекст у Spotify. Відтак стримінгова платформа обиратиме та вмикатиме відповідний саундтрек. Запити на створення персоналізованих списків відтворення користувачі зможуть надсилати Gemini, навіть не дістаючи телефона.

З огляду на природні обмеження Android XR, основою інтерфейсу стає саме Gemini. Тому застосунки використовуватимуть ШІ-помічника для діалогової навігації та функцій ШІ-агента. Водночас підключення мультимодальних можливостей Gemini для підбору музики під навколишнє оточення — оригінальна ідея. Вона має практичний сенс. Так, у спортзалі людині запропонують енергійну музику, а під час милування заходом сонця — щось спокійне й заспокійливе.

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Це не єдиний напрям, у якому Spotify робить ставку на штучний інтелект. Раніше сервіс разом із Universal Music Group уклав угоду, яка відкриє фанатам можливість створювати кавери та ремікси за допомогою ШІ. Інструмент запустять як платне доповнення до підписки Spotify Premium, а музиканти отримуватимуть винагороду за кожне використання їхніх творів.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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