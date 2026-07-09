Поліція майже 100 країн затримала близько 6 тисяч інтернет-шахраїв

Правоохоронці 97 країн затримали 5811 підозрюваних та вилучили незаконні активи на $293 млн. Ідеться про спільну операцію проти інтернет-шахрайства Operation First Light 2026, що тривала з 15 січня до 30 квітня. Про її результати повідомляє BleepingComputer.

Операцію спрямували проти шахрайства з використанням методів соціальної інженерії та відмивання грошей. До таких методів належать, зокрема, компрометація корпоративної електронної пошти та шантаж інтимними зображеннями. Ішлося також про видавання себе за іншу особу й ошуканство у сфері знайомств та інвестицій.

- Реклама -

Координацію взяв на себе Інтерпол. Його підтримали регіональні поліцейські структури ASEANAPOL, GCCPOL та Європол, а фінансування забезпечило Міністерство громадської безпеки Китаю.

«Злочинні синдикати використовують людську психологію, щоб маніпулювати своїми жертвами, і жодна країна не залишиться в безпеці, доки всі держави не отримають потрібні засоби й не будуть готові боротися з ними спільно», — заявив Томонобу Кая, директор Центру Інтерполу з боротьби з фінансовими злочинами та корупцією.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

У межах операції слідчі виявили понад 142 тис. жертв, заблокували 31 014 банківських рахунків, проаналізували 152 808 справ та ідентифікували ще 15 606 підозрюваних, окрім затриманих.

Operation First Light 2026 продовжує серію попередніх глобальних кампаній. Так, під час операції Operation Synergia II з квітня до серпня 2024 року правоохоронці затримали понад 40 підозрюваних. Вони також вилучили 1037 серверів разом з іншою інфраструктурою, що використовувала понад 22 000 IP-адрес.

Ще раніше, на першому етапі — операції Operation Synergia — слідчі виявили 70 підозрюваних у кіберзлочинах і конфіскували 1300 серверів. Цю інфраструктуру зловмисники застосовували для поширення програм-вимагачів, фішингу та шкідливого програмного забезпечення.

Відтак з липня 2025 року до січня 2026 року Інтерпол провів операцію Operation Synergia III. Під час неї також вилучили сервери та заблокували десятки тисяч IP-адрес.

Окремий напрям склали кампанії, зосереджені на боротьбі з кіберзлочинністю в Африці. Зокрема, операції Operation Serengeti та Operation Africa Cyber Surge також завершилися тисячами затримань. Прикладом стала нещодавня операція Operation Red Card 2.0. Інтерпол координував її у 16 африканських країнах з 8 грудня до 30 січня, і поліція затримала 651 підозрюваного.

Раніше в межах іншої міжнародної кампанії Європол ліквідував сервіс First VPN, яким роками користувалися кіберзлочинці, щоб залишатися непоміченими. Адміністратора цього сервісу виявили в Україні.