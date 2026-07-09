NASA і AWS уперше провели 4K-трансляцію з місячної орбіти через лазерний зв’язок

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NASA передало 4K-відео з Місяця через лазерний зв'язок

NASA спільно з Amazon Web Services (AWS) провели першу в історії трансляцію відео надвисокої роздільної здатності з місячної орбіти. Для цього використали не радіо, а лазерний оптичний канал. Пряму передачу з борту корабля «Оріон» у межах місії «Артеміда II» подивилися близько 25 млн глядачів на платформах NASA+, YouTube та Prime Video.

Досі відеосигнал такої якості ще жодного разу не надсилали з відстані близько 400 тис. км за допомогою лазера — раніше для цього використовували виключно радіозв’язок. Щоб здійснити передачу, у NASA застосували термінал Orion Artemis II Optical Communications System (O2O), розробка якого тривала понад 20 років.

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O2O забезпечує швидкість до 260 Мбіт/с. Цього вистачає для потокового 4K-відео в реальному часі з запасом на інші завдання місії. Водночас той самий канал передає телеметрію, голосовий зв’язок, результати вимірювань та решту службових даних корабля.

Перевага оптичних систем над радіо полягає у значно більшій пропускній здатності. За одиницю часу лазер передає набагато більший обсяг інформації. Саме тому в NASA розглядають цю технологію як ключову для майбутніх далеких місій, де кількість наукових даних лише зростатиме.

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Лазерний промінь від «Оріона» приймали два наземні пункти. Перший — обсерваторія Маунт-Стромло Австралійського національного університету (ANU) поблизу Канберри. Другий — комплекс NASA White Sands у штаті Нью-Мексико, який відповідав за обробку й розподіл сигналу. Наземну передачу даних для трансляції забезпечила інфраструктура AWS. До того ж з’єднання між NASA, AWS та ANU вдалося налагодити всього за кілька тижнів.

NASA передало 4K-відео з Місяця через лазерний зв'язок

Співпраця агентства з Amazon виходить далеко за межі цього ефіру. Зокрема, офіційна платформа NASA+ працює на сервісах AWS Elemental. Хмарні потужності компанії також допомагають фахівцям Космічного центру імені Джонсона розраховувати траєкторії апаратів. Для кожного стартового вікна такі обчислення генерують від 2 до 5 Тбайт даних. Хмара ж дає змогу оперативно масштабувати ресурси до сотень інстансів практично в режимі реального часу.

Успішний ефір з Місяця став наочною демонстрацією можливостей лазерного зв’язку для пілотованих польотів. Відтак NASA планує застосовувати подібні рішення й надалі — зокрема під час наступних місячних експедицій програми «Артеміда».

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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