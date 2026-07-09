MEGOGO поділився першими цифрами трансляцій ЧС-2026

Офіційний мовник Чемпіонату світу з футболу FIFA 2026 в Україні — медіасервіс MEGOGO — підбив проміжні підсумки турніру. З 11 до 28 червня платформа транслювала всі 72 матчі групового етапу наживо. Загальна тривалість студійного мовлення та трансляцій сягнула 220 годин 40 хвилин 48 секунд.

Упродовж групового етапу MEGOGO підготував 29 великих студій у форматі 3+2 — ведучий, експерт і гість плюс двоє коментаторів. До роботи в прямому етері долучили сімох гостей і чотирьох експертів. Такий масштаб виробництва вкотре засвідчив спроможність сервісу працювати з подіями світового рівня та забезпечувати комплексне висвітлення найбільших міжнародних турнірів.

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Частина обраних матчів була доступна безплатно на телеканалі «MEGOGO СПОРТ» у T2 та кабельних мережах. Канал показував один обраний поєдинок кожного ігрового дня протягом усього групового етапу — від матчу-відкриття до плейофу.

Серед безплатних трансляцій — шість поєдинків 1/16 фіналу: ПАР — Канада, Нідерланди — Марокко, Мексика — Еквадор, США — Боснія і Герцеговина, Швейцарія — Алжир та Колумбія — Гана. Також глядачі побачили чотири матчі 1/8 фіналу: Парагвай — Франція, Мексика — Англія, США — Бельгія та Швейцарія — Колумбія. Надалі «MEGOGO СПОРТ» покаже три чвертьфінали — Франція — Марокко, Іспанія — Бельгія та Аргентина — Швейцарія, обидва півфінали, матч за третє місце й фінал.

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Матч-відкриття Мексика — ПАР транслювали і на OTT-платформі, і в T2. Він зібрав 1,5 млн глядачів загального охоплення. Це один із найпомітніших стартових показників турніру для MEGOGO. Він також підтверджує високий інтерес аудиторії до великих футбольних подій у різних моделях дистрибуції — як платній, так і безплатній.

До п’ятірки матчів групового етапу за кількістю унікальної аудиторії на OTT-платформі увійшли Аргентина — Австрія, Франція — Сенегал, Мексика — ПАР, Португалія — ДР Конго та Норвегія — Франція.

Проміжні результати свідчать про стабільний інтерес аудиторії до трансляцій Чемпіонату світу з футболу FIFA 2026 на MEGOGO. Вони також демонструють здатність платформи забезпечувати масштабне висвітлення турніру — і з погляду ефірного виробництва, і з погляду охоплення глядачів. Остаточні підсумки трансляцій MEGOGO оприлюднить на сайті після завершення чемпіонату.