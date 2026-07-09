Провідні європейські медіавласники, телеком-оператори, ритейлери, маркетплейси та розробники рекламних технологій об’єдналися в консорціум, щоб запустити спільну рекламну платформу European Media Marketplace (EMM). Проєкт має змінити принципи закупівлі цифрової реклами у відкритому інтернеті Європи й подолати роздробленість локальних ринків, даних та каналів розповсюдження. Про це йдеться у спільній заяві засновників.

До першого складу засновників увійшли T Advertising Solutions (підрозділ Deutsche Telekom), Orange Advertising, Vodafone, Virgin Media O2, технологічна платформа Equativ та аналітична компанія Experian. Разом із ними до ініціативи долучилися популярні маркетплейси й контент-сервіси — Vinted, leboncoin, Kleinanzeigen (обидва належать Adevinta) і lastminute (через медіахаб Forward). Робота платформи стартує на п’яти найбільших ринках — у Великій Британії, Франції, Німеччині, Іспанії та Італії.

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EMM позиціюють як пряму альтернативу закритим екосистемам глобальних американських технологічних корпорацій. Це інтероперабельна B2B-вітрина, яка через єдину точку доступу дає рекламодавцям та агентствам змогу запускати наскрізні кампанії одразу в кількох сегментах. Зокрема, платформа охоплює Connected TV, онлайн-відео, дисплейну, нативну та ритейл-рекламу.

Головна відмінність EMM від глобальних конкурентів — збереження цифрового суверенітету учасників. Медіаплатформи, оператори зв’язку та маркетплейси зберігають повний контроль над своїм інвентарем, комерційною стратегією та необробленими даними. У систему вони передають лише деперсоналізовані поведінкові сигнали й аудиторні профілі. Завдяки скороченню ланцюжка посередників більша частина рекламних бюджетів залишається всередині європейської медіаекосистеми.

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Сила консорціуму полягає в об’єднанні унікальних масивів даних першого порядку з різних галузей. Так, телеком-оператори Deutsche Telekom, Orange і Vodafone збагачують платформу перевіреними даними про зв’язність та споживання контенту. Оператори працюють за принципом privacy-by-design — усі профілі формуються лише за згодою користувачів, а їхня обробка та зберігання відбуваються винятково в межах ЄС. Своєю чергою маркетплейси та e-commerce-майданчики передають у систему сигнали про купівельні наміри користувачів.

Запуск омніканальних кампаній через EMM заплановано на вересень 2026 року. Провідні світові рекламодавці вже висловили зацікавленість у платформі, а надалі її географію планують розширювати за межі перших п’яти ринків.