Майже кожне п’яте нове підключення до lifecell здійснюється через eSIM

Цифрові SIM-картки (eSIM) дедалі впевненіше витісняють фізичні носії серед абонентів lifecell. Якщо у 2022 році на eSIM припадало лише 8% нових підключень, то в першому півріччі 2026 року цей показник сягнув 22%. Про це повідомили у пресслужбі оператора.

Поштовхом до зростання популярності технології стали одразу кілька чинників. Зокрема, розвиток цифрових сервісів, поширення смартфонів із підтримкою eSIM та зростання попиту на дистанційне підключення мобільного зв’язку. Від початку повномасштабної війни українці загалом активніше користуються віддаленими цифровими послугами, й eSIM стала одним із наочних прикладів такої трансформації. Ця цифрова SIM-картка дає змогу під’єднатися до мобільної мережі без фізичного носія.

- Реклама -

Динаміка підключень підтверджує тенденцію. За даними lifecell, у першому півріччі 2026 року кількість активних eSIM у мережі оператора зросла на 34% порівняно з аналогічним періодом 2025 року. Наразі на цифрові картки припадає 16% усіх активних SIM у мережі компанії. Водночас формат поступово стає звичним саме для нових користувачів, адже їхня частка за час війни зросла з 8% до 22%. Найактивніше eSIM обирають мешканці Києва, Львова та Одеси.

Особливо помітний попит на технологію серед власників сучасних смартфонів. Зокрема, серед користувачів пристроїв Apple у мережі lifecell віртуальний формат обрали 80%. За останні п’ять років проникнення пристроїв на базі iOS серед абонентів оператора зросло з 15% до 25%, що також посприяло популяризації цифрових SIM. Серед найпоширеніших моделей з активними eSIM у мережі — iPhone 15 Pro Max, iPhone 13 та iPhone 16 Pro Max.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Ключовою причиною зростання попиту стала змога під’єднатися чи змінити оператора зі збереженням номера повністю онлайн. Під час війни lifecell послідовно розвивав цифрові канали обслуговування, завдяки чому абоненти отримали кілька способів придбати eSIM — через сайт оператора, застосунок My lifecell, monobank, а згодом і Privat24. Найпопулярнішим каналом продажів залишається інтернет-магазин lifecell, на який припадає 52% усіх підключень. Ще 29% оформлень відбуваються через застосунок My lifecell, а 14% — через застосунки банків-партнерів.

Цифровий формат дедалі частіше обирають і ті, хто переносить власний номер до мережі оператора. Якщо у 2022 році на eSIM переходили лише 3% таких абонентів, то в першому півріччі 2026 року цей показник зріс до 9%.

Ще одним драйвером розвитку технології стали нові сценарії її використання. Так, у 2025 році lifecell першим серед українських операторів запустив послугу eSIM для смартгодинників. Вона дає змогу використовувати один номер одночасно на смартфоні та смартгодиннику з підтримкою eSIM. Завдяки цьому смартгодинник може працювати як самостійний пристрій для дзвінків, повідомлень та доступу до інтернету.

Серед головних переваг eSIM користувачі найчастіше називають підключення за кілька хвилин без відвідування магазину та швидке відновлення зв’язку в разі втрати пристрою. Крім того, технологія дає змогу використовувати кілька номерів на одному смартфоні, а також забезпечує безпеку та зручність під час подорожей.