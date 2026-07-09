Google зробить якість HDR-відео однаковою на різних смартфонах з Android

Google додала до Android 17 технологію, яка забезпечує однакову якість HDR-відео на різних смартфонах. Новий стандарт назвали Eclipsa Video, і він має показувати однакову картинку незалежно від того, який дисплей стоїть у пристрої. Про це компанія розповіла у блозі для розробників.

Нині під час відтворення HDR-відео за яскравість і кольори відповідає переважно апаратна частина екрана. Через це той самий ролик на одному смартфоні виглядає надто яскравим, а на іншому — тьмяним чи блідим.

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Раніше Google вже пробувала зарадити цьому вручну. У Android 16 QPR1 Beta 1 з’явився повзунок «Покращена яскравість HDR» (Enhanced HDR brightness), який давав користувачеві змогу самому визначати, наскільки HDR-контент підсвічує екран. Eclipsa Video знімає потребу в такому налаштуванні й робить усе автоматично.

Технологія спирається на еталон «нормальної яскравості», який ще називають «еталонним білим кольором HDR». Завдяки цьому текст, елементи інтерфейсу та SDR-контент лишаються читабельними, поки на екрані грає HDR-відео. Eclipsa застосовує адаптивні криві підсилення, тож яскравість ролика підлаштовується під можливості конкретного дисплея. Стандарт також покладається на покадрові інструкції, які забезпечують точне передавання кольорів і контрасту в кожному кадрі.

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Eclipsa Video вбудована безпосередньо в Android 17. Це означає, що будь-який смартфон під керуванням нової платформи зможе повністю скористатися стандартом і показувати HDR-відео стабільної якості.

Нагадаємо, Google випустила Android 17 у червні 2026 року. Першими стабільну версію системи отримали смартфони серії Pixel, а самому релізу передували чотири бета-версії.