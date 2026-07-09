FREEДОМ та «Дім» розширили присутність у польських телемережах

Новини
ДП

Державне підприємство «Мультимедійна платформа іномовлення України» продовжує нарощувати міжнародну дистрибуцію телеканалів FREEДОМ та «Дім». Черговим кроком стало підписання угод з низкою польських телекомунікаційних операторів. Зокрема, тепер обидва канали доступні абонентам одного з найбільших операторів країни — Play (P4 Sp. z o.o.).

Польща залишається одним із пріоритетних партнерів України та важливим напрямом розвитку іномовлення. Численна українська громада, сталий інтерес польського суспільства до подій в Україні та активний інформаційний обмін між двома країнами роблять місцевий медіапростір стратегічно важливим. Саме тому вихід каналів «Дім» та FREEДОМ у нові польські мережі зміцнює український голос у Європі.

- Реклама -

Про масштаб цього інтересу свідчать цифри. Польська аудиторія забезпечила майже 34 млн переглядів контенту медіабрендів FREEДОМ і «Дім» на YouTube. Понад 21,3 млн з них припадає на майданчики FREEДОМ, причому третину (32,4%) переглядів дала Варшава. До топміст також увійшли Вроцлав, Познань, Краків, Катовіце, Гданськ, Лодзь, Щецин та Люблін.

Схожа картина склалася й у другого каналу. YouTube-майданчики «Дому» зібрали понад 12,5 млн переглядів, а серед аудиторії знову лідирує Варшава з часткою 26,2%. Решту топміст сформували Вроцлав, Познань, Краків, Катовіце, Лодзь, Гданськ, Щецин і Люблін.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Цьогоріч платформа розширила присутність у польському сегменті ще й окремим проєктом. Ідеться про YouTube-канал польською мовою UATV po polsku, який уже зібрав понад 2,7 млн переглядів і залучив 6,8 тис. підписників. Три чверті (75%) цієї аудиторії — глядачі з Польщі.

Якщо повернутися до нового партнера, варто окреслити його можливості. Play належить до провідних телекомунікаційних операторів Польщі та надає послуги мобільного й фіксованого зв’язку, оптоволоконного та мобільного інтернету, а також цифрового телебачення для приватних і бізнес-клієнтів. Провайдер пропонує понад 200 телеканалів, підтримує мовлення у форматах HD і 4K, а ще функції паузи, перемотування, запису ефіру та архіву програм. Контент доступний на Smart TV, комп’ютерах, смартфонах і планшетах через застосунок TV GO.

Крім Play, до дистрибуції FREEДОМ та «Дім» у Польщі долучилися оператори кабельного телебачення й IPTV FineMEDIA та Strzyżowski.Net Michał Gomółka spółka komandytowa. Окремо телеканал «Дім» став доступним абонентам TEL-KAB Sp. z o.o. і Gorzowska Telewizja Kablowa Sp. z o.o.

Загалом на території Польщі «Дім» та FREEДОМ поширюються через супутникове мовлення, міжнародні OTT-платформи, а також мережі національних операторів кабельного телебачення та IPTV. Такий набір каналів дистрибуції відкриває доступ до українського іномовлення для аудиторії по всій країні.

Повний перелік сервісів і карту покриття можна переглянути на офіційних сайтах телеканалів «Дім» та FREEДОМ. Окрім телемереж, їхній контент доступний і на офіційних YouTube-каналах FREEДОМ та «Дім».

Розширення в Польщі продовжує послідовну міжнародну експансію обох каналів. Раніше «Дім» та FREEДОМ поповнили лінійку міжнародних OTT-платформ, здобувши доступ до аудиторії у США, Канаді та інших країнах світу.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

Поліція майже 100 країн затримала близько 6 тисяч інтернет-шахраїв

Поліція 97 країн затримала 5811 інтернет-шахраїв та вилучила $293 млн активів. Операцію проти онлайн-шахрайства Operation First Light 2026 координував Інтерпол.
Новини

NASA і AWS уперше провели 4K-трансляцію з місячної орбіти через лазерний зв’язок

NASA і AWS провели першу 4K-трансляцію з місячної орбіти через лазерний канал зв'язку. Ефір з корабля «Оріон» подивилися близько 25 млн глядачів.
Новини

Китайці навчилися зчитувати дії у смартфоні за слабкими електромагнітними витоками

Науковці з Китаю змогли зчитати дії у смартфоні за слабким електромагнітним випромінюванням. Метод не потребує злому пристрою і працює навіть у режимі польоту.
Новини

Через відмову від випуску дисків проти Sony подали позов на $457 млн

Нідерландська організація подала проти Sony позов через відмову останньої від випуску дисків для PlayStation. Заявник діє від імені 1,7 млн користувачів.
Новини

Майже кожне п’яте нове підключення до lifecell здійснюється через eSIM

Кількість активних eSIM у мережі lifecell за рік зросла на 34%. А частка цифрових SIM серед нових підключень сягнула 22% проти 8% у 2022 році.