FREEДОМ та «Дім» розширили присутність у польських телемережах

Державне підприємство «Мультимедійна платформа іномовлення України» продовжує нарощувати міжнародну дистрибуцію телеканалів FREEДОМ та «Дім». Черговим кроком стало підписання угод з низкою польських телекомунікаційних операторів. Зокрема, тепер обидва канали доступні абонентам одного з найбільших операторів країни — Play (P4 Sp. z o.o.).

Польща залишається одним із пріоритетних партнерів України та важливим напрямом розвитку іномовлення. Численна українська громада, сталий інтерес польського суспільства до подій в Україні та активний інформаційний обмін між двома країнами роблять місцевий медіапростір стратегічно важливим. Саме тому вихід каналів «Дім» та FREEДОМ у нові польські мережі зміцнює український голос у Європі.

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Про масштаб цього інтересу свідчать цифри. Польська аудиторія забезпечила майже 34 млн переглядів контенту медіабрендів FREEДОМ і «Дім» на YouTube. Понад 21,3 млн з них припадає на майданчики FREEДОМ, причому третину (32,4%) переглядів дала Варшава. До топміст також увійшли Вроцлав, Познань, Краків, Катовіце, Гданськ, Лодзь, Щецин та Люблін.

Схожа картина склалася й у другого каналу. YouTube-майданчики «Дому» зібрали понад 12,5 млн переглядів, а серед аудиторії знову лідирує Варшава з часткою 26,2%. Решту топміст сформували Вроцлав, Познань, Краків, Катовіце, Лодзь, Гданськ, Щецин і Люблін.

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Цьогоріч платформа розширила присутність у польському сегменті ще й окремим проєктом. Ідеться про YouTube-канал польською мовою UATV po polsku, який уже зібрав понад 2,7 млн переглядів і залучив 6,8 тис. підписників. Три чверті (75%) цієї аудиторії — глядачі з Польщі.

Якщо повернутися до нового партнера, варто окреслити його можливості. Play належить до провідних телекомунікаційних операторів Польщі та надає послуги мобільного й фіксованого зв’язку, оптоволоконного та мобільного інтернету, а також цифрового телебачення для приватних і бізнес-клієнтів. Провайдер пропонує понад 200 телеканалів, підтримує мовлення у форматах HD і 4K, а ще функції паузи, перемотування, запису ефіру та архіву програм. Контент доступний на Smart TV, комп’ютерах, смартфонах і планшетах через застосунок TV GO.

Крім Play, до дистрибуції FREEДОМ та «Дім» у Польщі долучилися оператори кабельного телебачення й IPTV FineMEDIA та Strzyżowski.Net Michał Gomółka spółka komandytowa. Окремо телеканал «Дім» став доступним абонентам TEL-KAB Sp. z o.o. і Gorzowska Telewizja Kablowa Sp. z o.o.

Загалом на території Польщі «Дім» та FREEДОМ поширюються через супутникове мовлення, міжнародні OTT-платформи, а також мережі національних операторів кабельного телебачення та IPTV. Такий набір каналів дистрибуції відкриває доступ до українського іномовлення для аудиторії по всій країні.

Повний перелік сервісів і карту покриття можна переглянути на офіційних сайтах телеканалів «Дім» та FREEДОМ. Окрім телемереж, їхній контент доступний і на офіційних YouTube-каналах FREEДОМ та «Дім».

Розширення в Польщі продовжує послідовну міжнародну експансію обох каналів. Раніше «Дім» та FREEДОМ поповнили лінійку міжнародних OTT-платформ, здобувши доступ до аудиторії у США, Канаді та інших країнах світу.