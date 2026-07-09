DuckDuckGo навчив свій браузер блокувати рекламу у відео на YouTube

Браузер DuckDuckGo отримав вбудований інструмент, який приховує більшість рекламних роликів під час перегляду відео з YouTube. Про це повідомляє BleepingComputer.

Новий механізм блокує як рекламу перед початком ролика, так і ту, що з’являється всередині відео. Функція вже ввімкнена за замовчуванням в останніх версіях браузера для iPhone, Mac і Windows. На Android її активують типово згодом, проте вже зараз користувачі цієї платформи можуть увімкнути опцію вручну через розділ «Налаштування» — «Блокування реклами». На всіх платформах блокувальник можна вимкнути в тих самих налаштуваннях.

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Рекламу у відео бачать усі, хто користується YouTube безплатно. Водночас останніми роками таких вставок стало більше, вони подовжилися, а частину з них узагалі неможливо пропустити. Саме на цю проблему й націлений новий інструмент DuckDuckGo.

В основі механізму лежать списки фільтрів від uBlock Origin, які підтримує спільнота розробників. DuckDuckGo доповнила їх власними правилами сумісності, щоб підвищити ефективність блокування. Розробники наголошують, що для роботи функції відео має відтворюватися безпосередньо в браузері, а не в застосунку YouTube.

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Нове рішення не варто плутати з Duck Player — вбудованим у браузер плеєром YouTube. Останній використовує найсуворіші налаштування приватності сервісу, щоб запобігти відстеженню через файли cookie та персоналізованій рекламі. Обидві функції можна ввімкнути водночас. Тоді користувач одночасно отримує розширений захист приватності від Duck Player і блокування реклами під час перегляду YouTube у звичному вебінтерфейсі. За словами розробників, це той самий YouTube, лише без реклами, тож залишаються доступними такі можливості, як збереження історії переглядів і місця в плейлистах.

Разом із перевагами компанія попереджає про можливі незручності. Зокрема, блокування реклами здатне трохи подовжити час буферизації, однак після завантаження відтворення має бути таким самим плавним, як зазвичай. Ще одна складність полягає в тому, що YouTube регулярно змінює спосіб показу реклами. Через це будь-який блокувальник може періодично й тимчасово втрачати працездатність, доки розробники не оновлять правила фільтрації.

З огляду на новизну функції DuckDuckGo визнає, що вона може працювати нестабільно. Відтак компанія запрошує користувачів протестувати інструмент і залишити анонімний відгук просто з меню налаштувань браузера.

Варто зазначити, що DuckDuckGo не першим пропонує таке рішення. Вбудовані блокувальники реклами та трекерів YouTube, які не потребують сторонніх розширень, уже мають браузери Brave та Opera.

Розробники браузерів і раніше шукали способи зробити перегляд YouTube зручнішим в обхід платної підписки. Так, Microsoft навчила мобільний Edge відтворювати відео YouTube у фоновому режимі без підписки YouTube Premium — цю функцію помітили в експериментальній збірці Edge Canary.